Ponen freno a colonias irregulares en municipios Quintana Roo

CANCÚN, Q. Roo.- Un total de cuatro mil 600 lotes para vivienda serán comercializados, en menos de 200 mil pesos cada uno, como parte de un plan para contrarrestar el crecimiento de asentamientos irregulares en tres municipios de Quintana Roo.

Carlos González Pacheco, subsecretario de Vivienda de la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus), informó que el Gobierno del Estado firmó un convenio con la empresa Sadasi para la venta con subsidio de cuatro mil lotes ubicados en Alfredo V. Bonfil, municipio de Benito Juárez.

El acuerdo también se realizó con la inmobiliaria Promocasa para la venta de 384 lotes en el fraccionamiento Jardines de Chetumal, y 300 en el fraccionamiento Caribe, en Cozumel. Con el programa, el costo de los lotes será de hasta 190 mil pesos.

“Ya hay un convenio firmado con Sadasi en Cancún, que es el más avanzado, con el fin de generar sinergia y se les agilice los permisos y pueda haber algún subsidio en los permisos, a cambio de que bajen los costos y hagan más accesibles los lotes para la gente, y evitar que busquen participar en una invasión (…) se tiene un estimado de 220 mil pesos por lote, pero se prevén subsidios del estado de 30 mil pesos”, dijo.

González Pacheco previó que antes de que termine el año se iniciará con la comercialización de los cuatro mil lotes en Cancún, porque la empresa Sadasi aún se encuentra en los trámites para fraccionar la tierra. Hasta el momento hay dos mil interesados.

“Nuestra demanda ahora no es tanta porque muchos están buscando la irregularidad; ahora que vea la gente que estamos haciendo esto quizá ya no va a comprar en terrenos irregulares que no les dan una certeza jurídica y comenzamos a tener una demanda mayor”, sostuvo.

La Sedetus hará la invitación al Ayuntamiento de Benito Juárez para que reduzca el precio de la tramitología para los desarrolladores, par disminuir más el precio de los lotes, los cuales tienen un aproximado de 100 metros cuadrados.