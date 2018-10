Osvaldo Benavides le saca partido a la comedia

Jocelyn Díaz/SIPSE

CANCÚN, Quintana Roo.- El actor Osvaldo Benavides está próximo a pisar este destino con la puesta en escena “Donde los mundos colapsan”, al lado de la bella Silvia Navarro, en una historia profunda pero muy divertida; en exclusiva para Novedades Quintana Roo, el actor confiesa que a pesar de que la comedia no era un género en el que lo viéramos mucho, ya lleva cuatro películas al hilo, esta obra y una película más que estrenará el próximo año, lo cual lo hace sentirse contento y feliz de que le paguen por su pasarla bien.

“A nosotros nos encanta llevar proyectos como ‘Donde los mundos colapsan’, ojalá la gente se anime a ir, nos está yendo increíble, ya llevamos varias fechas de gira y ha sido bien aceptada, por eso la estamos compartiendo con la gente de la República Mexicana”, expresó Osvaldo, quien asegura que la trama de la historia es divertida y con toques de rica comedia, género en el que hemos visto que se desarrolla bastante bien en películas como “Todo mal”, “La dictadura perfecta”, “Me late chocolate” y las que vienen.

“Ahorita estoy en una serie en Clarovideo que se llama ‘El rey del valle’, ahí me pueden ver todos los que tengan acceso a esta plataforma, terminando la obra ya tengo una serie de la que no puedo decir mucho, y a principios de año se estrena una película que ya hice y se llama ‘Pura madre’, en la que estoy con el Diablito, Mauricio Isaac, Antonio Gaona, Héctor Suárez hace como nuestro padre, Jorge Aragón, es la historia de estos cuatro hermanos que se debaten la herencia de su padre, está ubicada en los años 40, alrededor de una radiodifusora muy importante en ese momento, es cuando nace el primer reality show vía radio en la historia del mundo, una comedia muy divertida”, expresó el actor que se siente feliz de seguir en este género.

Osvaldo Benavides destaca las oportunidades que hay en representar papeles cómicos. (Redacción/SIPSE)

“En comedia es lo que más chamba hay, yo estoy contento porque no es lo que generalmente se me acostumbraba a ver, ahora ya más, porque llevo como cuatro al hilo, entonces lo disfruto mucho, es muy divertido que me paguen por pasármela bien, por buscar hacer reír a la gente”, dijo.

Mañana presenta obra en Cancún

Mañana podremos ver a Osvaldo Benavides en la puesta en escena “Donde los mundos colapsan”, que se presentará en el Teatro de Cancún y donde da vida a Richard, un joven que está destinado a conocer a Valeria, papel interpretado por Silvia Navarro, en una historia de amor, de vida y bastante cómica, asegura el actor.

“Es la historia del encuentro de dos almas que parece que se aman y que están conectados sin siquiera conocerse"

“Es la historia del encuentro de dos almas que parece que se aman y que están conectados sin siquiera conocerse, llevamos ya ocho semanas en México y en varias ciudades de la República Mexicana, es una obra entretenida, fácil de entender, para todo público, es divertida, está escrita con gran sentido del humor y la gente se ríe de principio a fin, es una obra que conmueve y la gente sale tocada del corazón, apela a los sentimientos de cuando uno está enamorado.

"Es un espectáculo hecho y derecho de esos que cuando terminas de verla no se queda ahí en el teatro, te lo llevas a la cena, a la casa para comentarlo, es el tipo de cosas que me gusta ver como espectador y así lo hicimos como productores, hicimos un espectáculo que vale la pena ver, vale lo que cuesta y no hay que dejarlo pasar”, aseguró el actor.