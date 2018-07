Indemnización a víctimas llegará en septiembre

Benjamín Pat/SIPSE

CHETUMAL, Quintana Roo.- La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en el Estado de Quintana Roo espera concretar en septiembre los primeros pagos de indemnizaciones, en donde la primera candidata es una víctima de violación a sus derechos humanos.

Karla Rivero González, directora de la Comisión, dijo que los lineamientos están en la última etapa de revisión, para su posterior publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Señaló que independientemente del documento, es necesario adelantar los expedientes para que una vez listos los lineamientos, se proceda al pago inmediato.

“Nosotros ya estamos trabajando en los casos, pero tenemos que esperar la publicación del documento para dar certeza a cada una de las víctimas. El primer pago, según nuestra programación es para una persona que fue víctima de violaciones a sus derechos humanos”, explicó.

De acuerdo con las estadísticas, el Padrón de Víctimas de Quintana Roo está integrada por un total de 211 personas, de las cuales, 119 corresponden a sentencias emitidas por algún juez al momento de resolver delitos penales.

Las restantes 92 son derivadas de recomendaciones emitidas por la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (Cdheqroo), que además de disculpas públicas y otras acciones, también estableció la reparación del daño.

“Tenemos que revisar la lista completa para desahogar todo lo relacionado con delitos, porque hay un gran número que personas que no están localizadas o que tenemos que verificar si es sentencia ejecutoriada”, detalló.

Rivero González afirmó que no ha sido una tarea fácil, porque a pesar de la creación de la Comisión, durante la administración pasada, no se transfirieron los recursos para la creación del fideicomiso, porque no se contaba con los reglamentos.

A principios de este año se logró la creación del fideicomiso con un presupuesto de 3.8 millones de pesos, a través del Banco Nacional y Servicios Financieros (Bansefi).