TTE sigue violando la autonomía municipal

CANCÚN, Q. Roo.- En entrevistas por separado, cinco concesionarios fundadores del Sindicato de Taxistas “Andrés Quintana Roo” (de quienes se omiten los nombre para evitar represalias), explicaron que en violación a la autonomía municipal, en la administración estatal en 2005 se liberaron las primeras concesiones y Roberto Borge Angulo, dio continuidad, conformando la empresa TTE para dar el servicio de transporte urbano, facultad que recae en el Ayuntamiento de Benito Juárez y no en el gobierno estatal.

Según el Reglamento para la Prestación del Servicio Público de Transporte Urbano del municipio, le compete sólo al Ayuntamiento dar los permisos para rutas establecidas, una vez que los interesados hayan cumplido una serie de requisitos, entre ellos ser empresas legalmente establecidas, garantizar la seguridad de los pasajeros, contar con unidades en óptimas condiciones y tener instalaciones para el mantenimiento y maniobra de las unidades.

Los entrevistados indicaron que desde el origen se cayó en irregularidades solapadas por el ex alcalde Paul Carrillo de Cáceres, quien permitió la circulación de las urvans, sin otórgales el permiso, mientras que el actual edil Remberto Estrada Barba ha omitido intervenir en el caso. Las primeras concesiones que se otorgaron permitían que las urvans únicamente dieran el servicio forá- neo, es decir de origen y destino, por lo que tenían prohibido circular en la ciudad recogiendo pasaje en rutas establecidas.

Dichas placas formaban parte de la filial Maya Caribe. Sin embargo, aprovechando que tenían la concesión del servicio urbano con Maya Caribe, introdujeron las urvans en la franja ejidal y al darse cuenta que era redituable tenerlas en esa modalidad se fueron extendiendo hasta cubrir rutas establecidas.

Ante lo exitoso del negocio, los socios determinaron por conformar una empresa externa, pero no llegaron a ningún acuerdo y en el período Heidelberg Oliver Fabro y Erick del Castillo Alonzo, las primeras 150 concesiones fueron vendidas a socios y particulares, supuestamente para pagar adeudos del Fondo de Invalidez y Defunción que ascendía a 50 millones de pesos.

Con la llegada de Borge Angulo al gobierno del estado, astutamente retomó la idea de crear una empresa externa a Maya Caribe y así se constituye TTE, dando cabida a las 150 urvans que vendió el sindicato y comenzó a liberar más concesiones, toda vez que el servicio que ofrecen genera ganancias millonarias.

Legalmente, TTE no pertenece al Sindicato de Taxistas, el gremio sólo funge como una pantalla para respaldar con su fuerza política la circulación irregular de las urvans. Se trata entonces de concesiones de particulares, que en su mayoría no son socios del sindicato. La liberación de las concesiones generó una sobresaturación del transporte urbano afectando incluso a Maya Caribe, cuya empresa opera en números rojos y al propio sindicato, ya que las urvans trabajan hasta las dos de la mañana y le restan pasaje a los taxistas.

Asimismo, las empresas legalmente establecidas del servicio urbano: Autocar, Turicun y la cooperativa Alfredo V. Bonfil, enfrentan una competencia desleal, pues por cada unidad del transporte urbano (camiones) hay cuatro combis que compiten por el pasaje, mermando hasta en 50% de sus ganancias.

Altos índices de accidentes de tránsito

Quintana Roo ocupa el segundo lugar a nivel nacional de los estados con mayor número de accidentes, al registrar el 8.6% de los percances anuales, según datos del Semáforo de Accidentes, sólo es superado por Nuevo León, quien tiene el 9.3%.

Del total de los accidente en el estado que van desde choques por simple alcance hasta encontronazos graves, el 65% se registran en el municipio de Benito Juárez y en la mayoría de estos accidentes está involucrado el transporte público.

Rodrigo Alcanzar Urrutia, encargado de despacho de la Dirección de Tránsito, admitió que por la saturación del transporte público, la falta de educación vial, el incremento del parque vehicular (de 20 mil unidades al año) y la carencia de infraestructura, son muy comunes los accidentes en el municipio.

Dijo que las estadísticas de los percances en Benito Juárez van al alza en virtud de que en los últimos años se permitió la operación de las urvans, unidades que son muy inseguras, las cuales generalmente circulan a exceso de velocidad.

En ese sentido dijo, que al llegar esta modalidad del transporte, se generó un caos, porque no hay un regulación en la rutas y como son placas estatales, el municipio no tiene injerencia no les puede afectar la concesión.

Comentó que en ese caso sólo se limitan a aplicar el reglamento, aunque en realidad Tránsito es incapaz de controlar el transporte público en general por la falta de elementos, pues para tener una mayor vigilancia se requiere por lo menos 400 elementos en la calle y se carece de ese recurso humano.

Mencionó que las urvans de las TTE realmente son un problema complicado que rebasa la infraestructura vial, de ahí la saturación de las avenidas y a eso se le suma todos los vehículos particulares, es un caos, de ahí que haya un mayor número de accidentes.

Explicó que el servicio que ofrecen las urvans es inseguro, porque la gente viene completamente desprotegida, además llevan pasajeros parados y aunado a la alta velocidad, cuando se registra un percance genera muchos lesionados.

“Por eso la insistencia de que los problemas de vialidad van más allá de ejercer un control, sino de trabajar en la educación vial, capacitar a los choferes y realizar evaluaciones periódicas sobre la aplicación del reglamento”.

Comentó que se requiere una coordinación tanto con la Dirección de Tránsito y Vialidad, Sintra y las concesionarias del servicio urbano, además de un reordenamiento de rutas, toda vez que los itinerarios está mal trazados y lo más importante es implementar normas de seguridad en relación a cómo operan el transporte.

“Desconozco realmente bajo qué condiciones se liberaron las urvans para operan en Cancún, es de competencia estatal, pero realmente han causado un caos, no es un transporte seguro y los accidentes van al alza”, dijo.

Sintra protege a las urvans

Aun cuando hay evidencias de las irregularidades con las que se liberaron las concesiones de las urvans en el municipio de Benito Juárez, la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra) mantiene la opacidad sobre las condiciones en las que se dio el emplacamiento.

Una muestra de ello, son las solicitudes de información que ha presentado Autocar y Turicun, las cuales han sido ignoradas e incluso, Alejandro Ramos Hernández, director de Sintra, cuando ha sido cuestionado por la prensa sobre el tema se limita a decir que se está investigando.

Pero contrario a ello, el ex titular de Sintra, Jorge Portilla Mánica y Ramos Hernández, cuando asumieron sus respectivos cargos liberaron concesiones que se encontraban ya autorizadas por la pasada administración.

De esa entrega Portilla Mánica y Ramos Hernández se beneficiaron, pues existen familiares de ambos con concesiones e incluso no sólo entregaron permisos de urvans, también liberaron placas de taxis al actual líder del gremio, Erasmo Avelar Cámara.

En sí, la red de complicidades entre Sintra y el Sindicato de Taxistas continúa, sin que hasta el momento se haya fincado responsabilidad por las irregularidades, tanto en la entrega de concesiones de TTE como la entrega de placas de taxis.

De hecho no existe ninguna investigación oficial al respecto, a pesar de que al inicio de la actual administración se anunció que se llevarían a cabo. Hasta el momento la única presión que existe son los procedimientos jurídicos que interpuso Autocar por las placas entregadas en el sexenio de Borge Angulo.