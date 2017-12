Sara Cauich/SIPSE

TULUM, Q. Roo.- Ante la saturación de la celda del relleno sanitario por el mal manejo de los desechos, el recién creado Consejo Ciudadano pondrá especial atención en el manejo de los desechos y la aplicación de medidas para evitar alguna contingencia con la basura que llega a la celda, señaló Xavier Peralta.

“Hay otros asuntos pero lo urgente es el manejo de los desechos que el gobierno municipal de Romalda Dzul no ha sabido atender y puede llegar a desatar una contingencia en este aspecto”, apuntó.

A su vez, la Jefa del Departamento de Impacto Ambiental, Argelia Flores Rivera, de la Dirección de Ecología dijo que con la actualización del reglamento de residuos sólidos habrá especial atención al plan de manejo de desechos de los negocios generadores y se continuará con el reciclatón para empresas turísticas, actividad que se lleva a cabo el último viernes de cada mes y que este 29 fue el último del año.

“No estamos de acuerdo en el Tulum que se está gestando, la autoridad no tiene un organismo de planeación, no respetan los planes, el PDU vigente no se respeta preocupada porque no se sigue la norma y que le dé seguridad a Tulum”, sostuvo.

De la mano con el tema de basura, está el cuidado del agua y los ríos subterráneos; si se satura el relleno sanitario de basura, si no funciona como debe el relleno sanitario, el siguiente problema más grave será la contaminación de cenotes”, afirmó Peralta Casares.

Y el municipio no colabora para que se logre el propósito, a fin de que el proceso de reciclado se aplique para que llegue al relleno, lo que no tiene solución.

Todo lo biodegradable se puede manejar con otros organismos que se dediquen a la separación, es de las más grandes preocupaciones que requieren de atención inmediata.

Por otro lado dijo que el gobierno municipal también contribuye con el desorden en el parque nacional, donde construcciones y no hay quien lo detenga. “Para cobrar el impuesto son buenos pero para normatividad y las leyes que se infringen brillan por su ausencia. Hay preocupación por lo que ocurre”, puntualizó.

Respecto a la situación ambiental, indicó que ya hay grupos sociales que hacen denuncias formales ante la autoridad competente a este respecto y uno de ellos el grupo Red Tulum Sustentable y es uno de los organismos que se integran al consejo ciudadano “porque vemos que hay iniciativa de la juventud y esperamos seguimiento no solo para lamentar el futuro al que se enfrenta Tulum”, insistió.

Flores Rivera por su lado dijo que lo generadores de desechos de la zona turística seguirán participando en el reciclatón turístico que se hace cada mes, pero la Dirección de Ecología pondrá más atención al plan de manejo de desechos que debe presentar cada negocio de estos y tener un mayor control de lo que producen esos establecimientos.