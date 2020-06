Constata gobernador afectaciones en comunidades de Bacalar y Felipe Carrillo Puerto

“No están solas. Venimos a seguirles apoyando, no lo hemos dejado de hacer para que ustedes estén bien y no les falte lo más indispensable en sus casas”, expresó el gobernador Carlos Joaquín ante familias de la comunidad de Emiliano Zapata de Felipe Carrillo Puerto, al concluir una gira de trabajo que inició en Graciano Sánchez (La Pantera) y continuó en Vallehermoso, poblados del municipio de Bacalar, señaló el comunicado.

El gobernador de Quintana Roo estuvo acompañado por la presidenta del Sistema DIF Quintana Roo, Gaby Rejón de Joaquín, quien pidió que se cuide mucho a los niños para proteger su salud y su integridad física, principalmente a quienes viven en las áreas inundadas.

Carlos Joaquín y la presidenta del DIF, Gaby Rejón, acompañados por funcionarios del Gobierno de Quintana Roo, entregaron despensas que suman más de seis mil 100 distribuidas entre las más de seis mil 600 familias afectadas, en 68 poblaciones, de los municipios de Bacalar, Othón P. Blanco, José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto.

Asimismo, se entregó parte de la ayuda humanitaria que se recibió de los gobiernos y el DIF de Querétaro y de Tamaulipas: 20 toneladas de productos consistentes en alimentos no perecederos y ropa.

El proceso de distribución se realizó con todas las medidas preventivas para evitar el contagio de coronavirus, y, aunque no hay casos registrados, se entregaron cubrebocas y se difundieron las técnicas de lavado de manos y el modo de mantener el distanciamiento social para evitar la epidemia.

El titular del Ejecutivo informó que más de 300 kilómetros de carreteras están dañados y que aún se espera a que el agua baje más para hacer la evaluación de daños totales y así proceder a la reparación y la aplicación de programas productivos del campo para la recuperación.

En la localidad de Graciano Sánchez (La Pantera), municipio de Bacalar, el gobernador Carlos Joaquín constató que la Secretaría Estatal de Salud (SESA) y la Coordinación Estatal de Protección Civil (Coeproc) están fumigando para extinguir la presencia de moscos.

“Hemos estudiado a este tipo de mosco y no es transmisor del dengue o del paludismo, aunque hay que cuidarse y mantener limpias sus casas y sacar los cacharros para evitar criaderos”, dijo Carlos Joaquín a la gente.

Estuvo en el Centro de Salud, recién arreglado, para verificar que hay medicinas y que se está prestando la atención médica debida.

Hay habilitados albergues en la telesecundaria, el comedor comunitario de la localidad, la iglesia y el comedor comunitario del DIF. Hay 56 personas cuyas viviendas fueron afectadas.

En Vallehermoso, Carlos Joaquín acudió a diversas viviendas que fueron afectadas por las inundaciones. A los vecinos les informó cómo han estado llegando los apoyos y la atención, y que los seguirán recibiendo para que tengan lo necesario, para que se cuiden tanto en su salud como en su integridad física.

En la comunidad, hay un total de 240 familias, de las cuales 24 fueron afectadas por inundaciones ante el desbordamiento del río y parte de la laguna.

En Emiliano Zapata, Felipe Carrillo Puerto, el gobernador Carlos Joaquín visitó el albergue habilitado en la escuela del lugar. De 360 familias, 120 resultaron afectadas.

Durante la gira, Carlos Joaquín atendió a la gente, escuchó sus inquietudes y constató las afectaciones en sus viviendas.

Acompañaron al gobernador Carlos Joaquín los presidentes municipales Alexander Zetina Aguiluz, de Bacalar, y José Esquivel Vargas, de Felipe Carrillo Puerto; la directora del DIF María Elba Carranza; el director de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Adrián Martínez Ortega, y el secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, Luis Torres Llanes.