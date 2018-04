¿Se quedará o no? La ciudadanía decidirá la permanencia de Uber

Stephani Blanco/ SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- La Consulta Ciudadana a realizarse el 1 de julio para decidir si quieren la entrada de Uber, garantiza una participación, que de no ser así complicaría la decisión, ya que el ausentismo sería mayor.

No debe verse que será en el marco de las elecciones, sino que ese día, las personas saldrán a votar, algo positivo, ya que si de por sí en los trabajos difícilmente dejan a sus empleados salir a ejercer su derecho, escoger otro día traerá una nula participación y de esa forma, incluso habrá más orden, mencionó Paulina Manzano Zermeño, responsable del Observatorio Quintanarroense de Información.

“Hay problema de participación ciudadana, en el que cada que es día de las votaciones, deben hacer campañas para que la gente salga, ahora en un proceso extra con una relevancia sin obligación, esto sería difícil”, mencionó.

Diversas opiniones

La participación no será al 100%, pero sí un porcentaje importante, esta decisión será importante por lo que es necesario tomar en cuenta que será la primera vez y que Quintana Roo, al tener población de muchas partes del país, las opiniones son diversas.

Un taxi no tiene nada que ver con una plataforma digital, son dos cosas diferentes y el manejo de información no ha sido basto y es parcial por muchas partes que no permite tomar un panorama claro, para así saber que elegir.

“Es importante diferenciar que el uso del taxi es por la inmediatez a diferencia del uso de las plataformas, que además es para otro segmento”, explicó.

Uber es una compañía que presta el servicio a través de la plataforma que ingresó al estado en septiembre de 2016 y ante las agresiones y la Ley de Movilidad en el congreso decidieron poner una pausa.

Para realizar un proceso más democrático el gobierno estatal pidió al Instituto Electoral de Quinta Roo aprobara una consulta pública con el mismo formato de las elecciones y será el 1 de julio. Ahora el ciudadano puede exigir más a las autoridades para que sean cumplidos los derechos, y la consulta es uno de esos pasos.