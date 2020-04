Contigencia sanitaria aumenta el riesgo de ciberacoso en menores de edad

FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. Roo.- El aumento del uso del internet, principalmente en redes sociales en la contingencia sanitaria por coronavirus, por parte de adolescentes de Felipe Carrillo Puerto, los hace más susceptibles a ciberacosos y sexting, afirmó Flora Sosa Pech, delegada del Instituto Quintanarroense de la Mujer (IQM).

Dijo que debido a la falta de quehaceres de los chicos crece el ocio y se liberan en las redes sociales y al no tener un control, pueden caer en dichas incidencias.

“Las redes sociales nos conectan de manera inmediata con el exterior, sin embargo, hablando en el caso de menores, si no se saben utilizar o más bien no se realiza con las medidas pertinentes, existe el riesgo de ser acosados, compartir imágenes sexuales o pornográficas que los pueden perjudicar”.

Añadió que hasta este momento no se tiene reporte de algún caso relacionado con ese tipo de hechos, ya sea porque no se ha presentado o los adolescentes, sobre todo jovencitas, no saben qué hacer, con quién acudir y callan; añadió que es un tema alarmante y que está presente en estos tiempos.

Recalcó a los padres que es importante controlar el tiempo que los chicos pasan frente a una computadora o teléfono, revisar constantemente con quién se comunica, qué comparten, hablar abiertamente con ellos y que se sientan en confianza para evitar casos sexuales en las redes.

Explicó que el ciberacoso se determina por el uso de redes para molestar a una persona o grupo mediante ataques personales y divulgación de información confidencial, entre otros; mientras que el sexting se refiere al envío de imágenes o videos de contenido sexual de forma voluntaria, pero que puede ser mal usado.