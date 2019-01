Redacción/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Inspectores Infantiles capitalinos realizan, con el apoyo de sus padres, actividades a favor de la preservación del medio ambiente.

La coordinadora de dicho programa Ligia Tun Zapata, calificó como un éxito la integración de este centenar de niños en diversas colonias.

Cabe destacar que los niños y niñas reciben capacitación para realizar su labor como inspectores infantiles y además se les da la facultad para aplicar multas de cortesía a los ciudadanos que no abonan a la preservación del medio ambiente.

“Las actividades realizadas por los inspectores infantiles son siempre supervisadas por los padres de familia, quienes participan activamente en todas y cada una de las acciones efectuadas por sus hijos", añadió Tun Zapata.

Entrevistados por separado, los inspectores infantiles coincidieron en señalar que ahora concentran parte de su atención en la preservación del medio ambiente para que disfruten de una ciudad limpia.

“Quise ser inspector infantil porque no me gusta que se contamine el planeta y me gustaría que los niños sean buenos y que no tiren basura en la calle”, señaló una de las menores de edad participantes.

Los inspectores infantiles también participan en actividades de reforestación en los parques y camellones en sus colonias, por medio de actividades recreativas fomentan el cuidado de nuestros recursos naturales.