Cozumel posee un 33% de pacientes Covid asintomáticos

De un universo de más de dos mil pruebas aplicadas a habitantes de la isla de Cozumel en la última semana, el 33% se contagió de Covid-19, sin que los pacientes presentaran síntomas, por lo que es importante mantener los protocolos sanitarios.

Agustín Téllez Duarte, subdirector de Salud, reveló que en los hospitales de la isla solo hay cinco pacientes hospitalizados, de los cuales, dos presentan un cuadro médico moderado y los otros tres son ambulatorios. “Por el porcentaje de población que ha sido vacunada somos un municipio seguro”, sostuvo.

Tener un registro de pacientes de esta categoría es una buena noticia, dijo el galeno, quien destacó que para poder lograr lo que se llama “inmunidad de rebaño” en el municipio, es necesario concluir la vacunación en el segmento de población infantil.

De acuerdo con datos proporcionados por personal de la representación de la Secretaría del Bienestar, lo anterior ocurrirá en marzo.

Ayer, el director de Salud habló sobre la nueva ola de contagios de la variante Ómicron del SARS-Cov-2; dijo que son buenas noticias para el municipio el contar con pocos casos de personas hospitalizadas.

Menores de edad en vigilancia por riesgo de contagio

Sin embargo, pidió no perder de vista al segmento de población infantil entre los 5 a 12 años de edad, que no ha sido inmunizada y está expuesta o corre el riesgo de contraer el SARS CoV-2.

Calificó a Cozumel como un municipio “afortunado” por no tener casos graves de la enfermedad, pero hay que vigilar a los niños y mantenerlos bajo resguardo mientras no hayan sido vacunados. Recomendó a quienes tienen hijos, que al llegar a casa se bañen y se cambien de ropa antes de tener contacto con los infantes, tal como se hacía al inicio de la pandemia.

También, a quienes hayan tenido contacto con personas que hayan dado positivo a Covid-19, hacerse la prueba y utilizar de preferencia mascarillas sanitarias del tipo N95 o KN95, que son los que brindan un 95% de protección contra el virus.

Téllez Duarte hizo tres publicaciones internacionales en el 2021; dos en París, Francia, y otra más en Tesalónica, Grecia.

