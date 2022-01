Royal Caribbean cancela cruceros a Cozumel

El sitio web de Royal Caribbean International (RCI) da a conocer que ha cancelado viajes como resultado de las circunstancias actuales relacionadas con COVID-19 en todo el mundo.

Como medida de precaución, RCI suspendió las operaciones de cuatro barcos de su flota, de los cuales, dos llegan a Cozumel de manera rutinaria.

El Vision of the Seas cancela operaciones a partir del 7 de enero hasta el 7 de marzo de 2022, mientras que el Serenade of the Seas lo hará del 8 de enero al 5 de marzo

El Jewel of the Seas se mantendrá en paro del 9 de enero al 12 de febrero, en tanto que el Symphony of the Seas, se retira del 8 al 22 de enero.

El Jewel, según el programa de arribos de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (Apiqroo), tenía programado llegar a Cozumel el 13 de enero.

