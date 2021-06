Cruceros vuelven a Cozumel tras un año suspendidos por la pandemia

Vuelven los cruceros a Cozumel. A más de un año de que todos los cruceros anclaran por la pandemia de COVID, Quintana Roo recibirá al primer trasatlántico dentro de la nueva normalidad.

A través de redes sociales, el gobernador Carlos Joaquín González dio a conocer que este miércoles 16 de junio, el crucero Adventure of the Seas atracará en Cozumel.

El Adventure of the Seas llegaría desde las Bahamas, de donde partió el sábado pasado.

“El crucero Adventure of the Seas zarpó el sábado desde Bahamas y llegará a #Cozumel este miércoles. ¡Es el 1er crucero que recibiremos después de más de un año! Usa cubrebocas, sana distancia y lávate las manos para que no pare la reactivación del #CaribeMexicano”.

De esta forma, Cozumel consolidará la recuperación económica a través del turismo de cruceros.

El Adventure of the Seas recibió a más de mil vacacionistas en su crucero inaugural.

El barco zarpó con una tripulación completamente vacunada y pasajeros también vacunados, de 16 años o más, que representan el 94% de todos los pasajeros a bordo, mientras que el 6% restante de los huéspedes son menores de 16 años.

El crucero pasará 7 noches en el recorrido que incluye un Perfect Day en CocoCay; luego continúa a Isla Gran Bahama y Cozumel, México.

Michael Bayley, presidente y director ejecutivo de Royal Caribbean International informó que:

“El regreso de Adventure of the Seas marca el comienzo del tremendo paso adelante que nuestros huéspedes han estado esperando y en el que hemos estado trabajando durante más de 15 meses. Todo esto es posible gracias al gobierno de Las Bahamas, el apoyo de nuestros socios y el arduo trabajo de nuestros equipos en todo Royal Caribbean. Estamos muy contentos de dar la bienvenida a nuestros huéspedes y tripulación, y de ayudar a nuestra familia caribeña a recuperar los beneficios del turismo del que dependen sus comunidades. Esto es solo el comienzo, ya que nos preparamos para zarpar desde los EE. UU., por primera vez el 2 de julio”.

Los protocolos adicionales de salud y seguridad en el crucero se aplican a todos los tripulantes vacunados, un robusto sistema de ventilación a bordo, limpieza y desinfección mejoradas.

El crucero Adventure of the Seas zarpó el sábado desde Bahamas y llegará a #Cozumel este miércoles. ¡Es el 1er crucero que recibiremos después de más de un año! Usa cubrebocas, sana distancia y lávate las manos para que no pare la reactivación del #CaribeMexicano. @RoyalCaribbean pic.twitter.com/LYtKEouY5K — Carlos Joaquín (@CarlosJoaquin) June 14, 2021

(Con información de Royal Caribbean)

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Turismo: Dos pasajeros dan positivo a COVID en el regreso de los cruceros al Caribe

Turismo: España reabre sus fronteras a cruceros y turistas vacunados

Nueva compañía naviera anuncia el arribo de sus cruceros a Cozumel