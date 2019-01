‘Guerra’ por suministro de agua en Puerto Morelos (Video)

Pedro Olive/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- La “guerra” por la concesión de agua en Puerto Morelos está declarada: el Ayuntamiento pidió a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), la creación de una operadora para sacar a Aguakan, impuesto antes de ser municipio, la constitución establece que los ayuntamientos tienen capacidad de autonomía para ofrecer servicios básicos, hoy es el límite para conocer el decreto, en caso de no tener el fallo de CAPA, el undécimo municipio optará por la autogestión o concesión a terceros; la concesionaria asegura no saldrán porque su operación es por territorio y no por municipio, así está establecido en el “Título de concesión”, del que no hay registro en CAPA, Aguakan no lo muestra, y al que Puerto Morelos no tiene acceso.

“No reconocemos a Aguakan como concesionaria, cuando se hizo la modificación y refrendo de la concesión hasta 2053, Puerto Morelos pertenecía a Benito Juárez; ahora somos un municipio, y como tal tenemos la facultad y autonomía para brindar el servicio con quien queramos, ya no somos parte de los ayuntamientos que entran en el contrato”, mencionó Laura Fernández Piña, presidenta de Puerto Morelos.

Pese a este pronunciamiento, César Espinoza Rodríguez, vocero y gerente de Planificación, Proyectos y Obras de Aguakan, mencionó que en el “Título de concesión” señala que el servicio está seccionado por territorio, por lo que continuarán con presencia en el nuevo Ayuntamiento; el documento hasta ahora no ha salido a la luz, aunque es “de dominio público”.

En Puerto Morelos, la “concesionaria” tiene ocho mil 425 contratos, de los cuales, siete mil 224 son en la cabecera municipal, y mil 201 en Leona Vicario, donde los habitantes señalan que el servicio es pésimo y con tarifas altas.

La base legal que usará el Ayuntamiento está fundamentada en el Título Quinto, Artículo 115, Fracción III, Inciso a, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual señala que “Los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes, agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales…”.

En la pasada reunión de Cabildo de Puerto Morelos, los regidores, junto con la máxima autoridad del Ayuntamiento, votaron de manera unánime para retirar el servicio de la concesionaria, que fue impuesta; los mismos habitantes del municipio manifestaron a la presidenta, durante su campaña, la inconformidad por la deficiencia y alto costo del servicio.

El vocero de Desarrollos Hidráulicos de Cancún S.A. de C.V., razón social de Aguakan, dijo que según el título de concesión, los argumentos para retirar a la empresa son que incumplan con el contrato, no hacer la reinversión del 11.4% de las ganancias totales, cobros excesivos sin justificación, y mal servicio por parte de la empresa.



La presidenta de Puerto Morelos, refiere que hasta ahora no hay una sola inversión en obras de sistemas y conexiones hidráulicas por parte de la concesionaria.

Votarán por la creación de la operadora de CAPA en Puerto Morelos

Hoy en la capital del estado, en sesión extraordinaria, el Consejo Directivo de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), votará, a petición de la presidenta de Puerto Morelos, Laura Fernández Piña, por la creación del Organismo Operador en Puerto Morelos, a quien piden dé el servicio de suministro de agua.

El pasado viernes 15 de junio, la mandataria del Ayuntamiento se reunió con el Consejo Directivo de CAPA, para pedir la creación del organismo, sin embargo, por cuestiones de tiempo y agenda, fue reprogramada para este lunes, cuando se determinará si la instancia estatal asume la responsabilidad o, en caso de negativa, da pie para que el municipio busque el suministro del líquido vital por sus propios medios, es decir, crear incluso una comisión del agua.

Al término de la reunión del viernes, el director general de la CAPA, Gerardo Mora Vallejo, refirió que se debe dar cauce legal a la solicitud legítima de la presidenta municipal de Puerto Morelos, para que sea CAPA, el organismo encargado de suministrar del líquido vital, de acuerdo con un boletín emitido el pasado 15 de diciembre.

“Tenemos que asumir la responsabilidad que nos corresponde para otorgarle a Puerto Morelos su plena autonomía, con el derecho de decidir, en el marco de la ley, qué organismo debe ser el que se encargue del suministro del agua potable a los habitantes”, insistió la presidenta municipal.

A su vez, el vocero de Aguakan, César Espinoza Rodríguez, refirió que hay un proyecto desde 2015 detenido de construcción de acueducto que conectará el fraccionamiento “Villas Morelos IV”, con la zona costera, entrando por Crococun, para llevar agua a la costa; uno de los principales motivos, es que no cuentan con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).

Autoridades del décimo primer municipio esperan que el resolutivo sea a favor de la creación del organismo de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado; hasta ahora no ha habido un encuentro entre Aguakan y el municipio, y aunque se dé, la presidenta de Puerto Morelos mencionó que no negociará con la concesionaria.

Autofinanciamiento, alternativa de Puerto Morelos en caso de negativa de CAPA

Aunque aún no se ha dado el pronunciamiento oficial por parte del Comité Directivo de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), el Ayuntamiento de Puerto Morelos ya tiene un par de alternativas en caso de que no se dé el fallo a favor de la creación del Organismo Operador de CAPA: una es la autogestión y que el municipio se haga cargo del suministro; o buscar a un tercero.

Actualmente la CAPA requiere de al menos mil 300 millones de pesos para cubrir deudas que dejaron los ex titulares de la dependencia; la recaudación anual asciende a 342 millones de pesos, con los que cubren el pago de nómina, y energía eléctrica.

Dentro del adeudo, hay cuentas pendientes que superan los 30 millones de pesos de 80 obras realizadas entre 2011 y 2014, esto con base en el registro de la Cuenta Pública del año pasado.

Es por esta razón que la mandataria del undécimo municipio pensó en una segunda y tercera opciones: “todo debe estar contemplado, el compromiso es claro y la voz de los portomorelenses también, no queremos más a Aguakan”, agregó.

Leonenses abren pozos para contrarrestar servicio deficiente de Aguakan

En Leona Vicario hay al menos tres mil perforaciones de pozos para extraer agua del subsuelo, debido a que el líquido vital que suministra Aguakan llega con poca presión, en ocasiones no dan el servicio, y envían los recibos con tarifas desde los 73 pesos mensuales; María Reyes Cordero Silva es una de las más de mil 200 personas afectadas en la población, tiene un adeudo de mil 218 pesos y lleva más de siete años sin recibir agua.

“Ya me llegó el recibo de Aguakan, ahí estaba tirado en el patio, dicen que debo más de mil pesos, pero desde hace más de siete años que no uso su servicio, decidí invertir para perforar el piso y tener mi pozo”, dijo María Reyes Cordero Silva, trabajadora de la biblioteca Enrique Barocio Barrios, y habitante de Leona Vicario.

En ninguna de las viviendas del poblado del nuevo municipio hay medidores, les cobran una renta mensual fija de 73 pesos, si no lo pagan, el poco o nulo servicio es cortado por la concesionaria.

Aguakan cuenta con un módulo de Atención a Clientes en el poblado, sin embargo, los mismos habitantes señalan que está abierto de lunes a viernes de 8 hasta las 14 horas, y ahí nada más se reciben los reportes, pero los mandan a oficinas centrales de Cancún para poner la queja formal.

Los habitantes de Leona Vicario, ven la solución para no padecer de agua con la perforación de pozos, que tiene un costo de tres mil pesos, más la bomba que cuesta poco más de dos mil pesos; así garantizan agua todo el día, sin esperar los horarios de bombeo por parte de la concesionaria.

“Hay gente que optó por cancelar el servicio, pero les dijeron que debían ir a Cancún y prefirieron perforar los pozos, en Leona Vicario no hay casa que no tenga un pozo, incluso los comercios, porque el agua tiene más fuerza y está disponible para todo el día”, dijo Poro Medina, delegado de Leona Vicario.

En las casas se puede apreciar a simple vista que las tomas de agua de la concesionaria no tienen medidor y aún cuando están abiertas, la presión y flujo de agua es baja o nula.

“No necesitamos del servicio de ellos, al menos en las condiciones de ahora no, el servicio es muy malo, tan malo que si quieres tener ‘buena’ presión, debes levantarte antes que los demás vecinos, porque una vez que se conectan, el chorrito se hace pequeño”, comentó Rodolfo Yam Cupul, vecino del poblado.

En Leona Vicario, Aguakan tiene mil 201 contratos de suministro de agua, las tarifas de cobro varían dependiendo del tipo de predio, 35 pesos en cuartos, 70 en las casas, y 120 a los comercios locales.

Nadie tiene el contrato

No hay rastro del “Título de concesión” de Aguakan donde se supone están los lineamientos para operar, condicionantes para retirar a la empresa, tarifas, límite territorial para brindar el servicio y demás aspectos legales: la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) dice que no sabe dónde está el documento, Aguakan, a través de su vocero César Espinoza Rodríguez, dice que no es de dominio público, solo para aspectos legales, y el Ayuntamiento del nuevo municipio quiere conocerlo.

La presidenta de Puerto Morelos, Laura Fernández Piña, refirió que cuando fue diputada, tuvo en sus manos el documento citado, que constaba de una sola hoja.

(Video: Pedro Olive/Fotos: Tomás Álvarez)