Dejan plantados a familiares de desaparecidos en Quintana Roo

El presidente Andrés Manuel López Obrador prometió a las familias de desaparecidos de Quintana Roo, que lo abordaron antes de ingresar a la conferencia ‘mañanera’ en Cancún, una reunión con personal de la Secretaría de Gobernación para revisar sus casos.

Sin embargo, la reunión que estaba pactada para las 16:00 horas no se concretó.

“Una persona de nombre Santiago nos contactó de parte de la licenciada Rosa Isela (secretaría de Seguridad), nos puso en contacto con Edgar Ramírez, enlace de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en Quintana Roo, quien quedó de concretar la reunión a las 4:00, pero se dieron las 4:00 y no me llamó, lo intenté localizar pero no se pudo”, contó Romana, fundadora del colectivo de familias de desaparecidos Verdad, Memoria y Justicia.

La hija de Romana, Diana, desapareció en febrero de 2020 y hasta el momento no se ha realizado ninguna búsqueda de campo. Lo mismo ocurre con las otras 21 personas cuyos familiares forman parte del colectivo, cuenta.

Lo que están solicitando es la intervención de la Comisión Nacional de Búsqueda, para que instruya y capacite a la Comisión de Búsqueda de Quintana Roo, a fin de que pueda cumplir con sus funciones.

Ludovico Zamora, vocero del colectivo, apunta que la Comisión de Búsqueda de Quintana Roo aún tiene deficiencias en su implementación, pues no se cuenta con un consejo ciudadano ni tampoco se garantiza el derecho a la participación de las familias.

De momento no saben qué es exactamente lo que hará la Secretaría de Seguridad Pública, aunque esperan que puedan servir de enlace para que la Comisión Nacional atraiga el caso.

“Voy a esperar un tiempo prudente a ver si me contactan, sino voy a buscar comunicarme con el licenciado Santiago, el primero que nos atendió, para ver qué es lo que procede”, apuntó Romana.

El presidente de la República, además de prometer a los familiares atención, hizo pública la instrucción durante su conferencia matutina, sin embargo, hasta la tarde de este jueves ninguna autoridad había contactado a las familias para escucharlas.

