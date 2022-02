Denuncian habitantes obra de carretera de mala calidad en el sur de Q. Roo

Recién se terminó la obra de revestimiento de la carretera rumbo a San Pedro Peralta, y esta ya presenta desfondes, hundimientos y cuarteaduras, además que solo se le aplicó una ligera capa de asfalto y gravilla.

Manuel Jesús Briseño, delegado de la comunidad de San Pedro Peralta, dijo que recientemente se realizó el revestimiento de la carretera desde el entronque de la carretera Chetumal-Nicolas Bravo, hasta la comunidad de Morocoy, misma que ya presentó irregularidades.

“Las grietas que tenía este tramo solo fueron rellenados y no resistieron ya no lograron ni siquiera pintar las líneas, no sabemos qué empresa lo haya hecho, pero como dice Amlo, solo le dieron una embarrada de frijol,”, denunció.

Dijo que esta obra es un claro ejemplo de muy mala calidad, ya que al no rellenar las grietas y echarle el revestimiento, provocó que éstas se sumieran y eso que no pasan vehículos pesados por esa zona.

“En un lado maquillan la carretera y en otra solo riego de sello le aplicaron; ya pintada pasa como carpeta asfáltica nueva esto es una transa”, comentó.

El representante del pueblo dijo que jamás fueron tomados en cuenta para realizar esta obra carretera, por eso está mal ejecutada “ya van a pintar las líneas y donde taparon los cráteres ya se está desfondando y partes ya se están hundiendo, así se las gastan las empresas y la dependencia ejecutora de los recursos. Nunca construyen y reparan obras de calidad”, señaló

Y tampoco saben quién es la empresa encargada de la obra y mucho menos el recurso que costara la rehabilitación de estos más de 15 kilómetros de vía que lleva a la zona arqueológica de Kohunlich.

Exigió la vigilancia de la obra, así como una fiscalización para verificar la calidad de la obra, o de lo contrario podrían organizarse para realizar otras acciones como forma de presión, pues llevan más de 15 años esperando esta obra y ahora la están haciendo mal.

“Quieren que el pueblo se organice con bloqueo a la carretera federal creo como hace unos años, solo así hicieron caso por el gobierno”, refirió el representante del pueblo.

Cabe mencionar que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), en conjunto con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), realizó en el año pasado una visita al tramo carretero de San Pedro Peralta-Morocoy-El Cedral, para verificar el avance del mejoramiento de la infraestructura carretera en estas comunidades del sur de Quintana Roo.

Este proyecto surge como parte de las peticiones recopiladas durante las asambleas regionales informativas y de seguimiento en el marco de las acciones del proyecto Tren Maya y el proceso de consulta indígena.

