Derechohabientes del Issste, sin atención especializada

Salomón Cornelio/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Más de 80 mil derechohabientes del Issste en el Estado son afectados por la falta de traslados y atención médica especializada en otras entidades porque el gobierno federal suspendió los gastos de subrogación médica.

Martha Morgan Arias, líder de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (Fstse), señaló que muchos derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) no pueden recibir atención de alta especialidad porque no cuentan con recursos para acudir a servicio particular.

Puso como ejemplo a aquellos que requieren tratamiento de la osteosíntesis, neurología y estudios diversos, quienes tendrán que esperar hasta que el Issste les resuelva la atención en otros hospitales.

Confió que pronto se realice el nombramiento del delegado en Quintana Roo para que se puedan subsanar todas las deficiencias que enfrentan los derechohabientes en el área de medicina de alta especialidad y todos aquellos servicios al que tienen derecho.

Comentó que la osteosíntesis es una operación quirúrgica que consiste en la unión de fragmentos de un hueso fracturado mediante la utilización de elementos metálicos.

Dijo que desde el inicio del año a la fecha se mantienen suspendidas las subrogaciones médicas porque no se ha pagado a las empresas que operan este tipo de servicio con los hospitales de alta especialidad de Yucatán.

“Ya no se están manejando citas programadas como se hacía el año pasado con el hospital regional del Issste de la ciudad de Mérida”, afirmó.

Además, expuso que tampoco hay dinero y no se ha autorizado la partida correspondiente para contratar a especialistas en el área de medicina.

Consideró lamentable toda la situación que está pasando en esa institución por la disposición absurda del recorte presupuestal en un área tan importante como la seguridad social de los trabajadores.

Actualmente, la delegación del Issste es atendido por Martín Perales Martínez, subdelegado médico.