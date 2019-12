Desacuerdos frenan el inicio de la zafra en Quintana Roo

Carlos Castillo/SIPSE

RÍO HONDO, Q. Roo.- Esta semana se llevó a cabo la tercera reunión del Comité de Producción y Calidad Cañera, sin embargo, no hubo acuerdos para el inicio de la zafra 2019-2020, que este 15 de diciembre cumple un mes de atraso.

El comité está conformado por las dos organizaciones cañeras y el ingenio San Rafael de Pucté, y durante este mes han sesionado en tres ocasiones; aún no hay condiciones para el inicio de la cosecha, reconoció Evaristo Gómez Díaz, presidente de la Unión Local de Productores de Caña A. C.

Dijo que los industriales ya quieren iniciar la zafra antes que termine el mes, pero solo una parte de la producción tiene maduración para la cosecha y si se inicia el corte con un nivel de Karbe (kilogramo de Azúcar Regular Base estándar por tonelada de caña), alto pero finalizarán con uno muy bajo que provocará que los productores no alcancen ingresos.

“No podemos iniciar molienda con la cantidad de caña que se tienen de la variedad 20- 86, sino se tiene también un estimado de madurez de la variedad 290, porque si iniciamos con la poca caña de la 20 -86, luego nos obliga a moler de la 290 y ésta aún no tiene madurez y nos pegará de lleno en el Karbe, por eso hay que tener bien un estimado del volumen de caña en campo externo”, concluyó.

Además estas condiciones en vez de beneficiar afectarían a los productores de caña, aunado a que la maquinaria no está en condiciones para el inicio de la cosecha, ya que no ha fluido el financiamiento para la reparación de camiones cañeros, por parte de la entidad financiera Unagra, propiedad de mismos Ingenio San Rafael de Pucté.

“No podemos iniciar la cosecha, no ha liberado los préstamos para reparación de maquinaria, por ejemplo de 400 camiones solo les han dado a 40 para diversas reparaciones, y con esos camiones no sacas una zafra”, comentó.

Y para que les entreguen el préstamo, les piden infinidad de documentación incluyendo un aval, cuando el mismo precio de cada una de las unidades es diez veces mayor a lo que les prestan, “Todos estamos jodidos, y todos estamos apostando, no hay quien avale a quien porque la mayoría fue afectado por la sequía”, señaló el líder cañero.

Finalmente aseguró que en tanto no existan las condiciones, la zafra no dará inicio, mucho menos cuando no hay garantía de alcances para los productores de caña por la venta de la cosecha.