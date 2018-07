Q. Roo contará con dos desarrollos turísticos sustentables

Alejandra Carrión/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Antes de que termine la administración federal del presidente de México, Enrique Peña Nieto, se crearán en Quintana Roo las dos primeras Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable (ZDTS) en el país, una en Isla Mujeres y otra en Tulum, para garantizar recursos federales y que el crecimiento no se lleve a cabo de manera unilateral porque los tres niveles de gobierno deberán aprobarlo.

De acuerdo con la Secretaría de Turismo en el Estado, estas dos zonas cumplen con el requisito de sustentabilidad para la conservación de la biodiversidad, la planeación y operatividad a largo plazo para consolidar la actividad turística.

Marisol Vanegas Pérez, titular de la Secretaría de Turismo en el Estado, indicó que la zona que entrará en el decreto para Isla Mujeres es desde Puerto Juárez, Cancún, hasta Isla Blanca. Mientras que en el caso de Tulum será de la zona de mayor crecimiento que es Boca Paila hasta la zona urbana.

“Serían los dos primeros decretos que se otorgan en el país; en este caso estamos pidiendo para la zona continental de Isla Mujeres, que es una zona que está creciendo demasiado y hace falta infraestructura. Por otro lado, Tulum, que también tiene un comportamiento de crecimiento acelerado”, dijo.

Explicó que entre las ventajas que tiene son los recursos federales, además de que para que siga el crecimiento se debe de tener una aprobación de los tres niveles de Gobierno.

“Esto limita a que de manera unilateral se den licencias sin crecimiento donde no cabe, donde no se puede o donde no existan las condiciones”, comentó.

Indicó que una vez que logren el decreto de las ZDTS para Isla Mujeres y Tulum, seguirán con Maya Ka´an, zona que pertenece al municipio de Felipe Carrillo Puerto.

“Tenemos otra zona de desarrollo turístico en carpeta que debe de entrar justo terminando con estas dos, que es Maya Ka´an, en Felipe Carrillo Puerto, en este caso el argumento es ambiental y social porque es una zona cuyo beneficio es enteramente hacia la región maya”, señaló la entrevistada.

La Dirección de ZDTS promueve la transición hacia esquemas de sustentabilidad turística con un enfoque de Economía Verde, que implica mejorar el bienestar y la equidad social, a la vez que se reducen significativamente los riesgos ambientales y ecológicos, impulsando un desarrollo turístico bajo en emisiones de carbono y armonizando los modelos económicos y ambientales para consolidar a la actividad turística como una fuente de empleos de calidad, inversión, formación y desarrollo para mejorar el nivel de vida de las personas.

Las ZDTS son aquellas fracciones del territorio nacional, claramente ubicadas y delimitadas geográficamente, que por sus características naturales o culturales constituyen un atractivo turístico.