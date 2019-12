Devastan más de 10 hectáreas de selva en Playa del Carmen

Octavio Martínez/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- El Ayuntamiento de Solidaridad suspendió los trabajos de desmonte en un predio ubicado al final de los terrenos ejidales, donde empresarios locales y chinos pretenden erigir el denominado “Parque Industrial Playa”.

Antonio Terrazas Lara, director de Infraestructura, Medio Ambiente y Cambio Climático, informó que recibieron la denuncia por parte de ambientalistas, quienes se percataron que en esa zona habían devastado sin las medidas de mitigación ambiental reglamentarias más de 10 hectáreas de selva.

También te puede interesar: Temporada de incendios devastó 12 mil hectáreas en Quintana Roo

El lugar se encuentra sobre la prolongación de la avenida Juárez, a unos ocho kilómetros del Centro de Retención Municipal de Solidaridad, es decir, en una zona despoblada.

“Nos hicieron la denuncia unos ambientalistas y entonces se fue a investigar por parte de Desarrollo Urbano porque ya estaban iniciando unas obras pequeñas y se detectó que ya estaban desmontando, pero sin los permisos”, comentó Terrazas Lara.

El proyecto, incluso, era promocionado por funcionarios de la presente administración municipal; de acuerdo con evidencia de un video, en el sitio había un letrero de lona que identificaba al lugar como el “Parque Industrial Playa”, con una bandera de China impresa.

Apenas el pasado 1 de diciembre, el ayuntamiento emitió un boletín en el que informaba que empresas chinas estaban interesadas en invertir en Playa del Carmen. En la misma información plantearon la construcción del parque industrial, el cual es promovido por María de Guadalupe Carrillo, directora de Eventos Especiales de la Dirección de Turismo del municipio de Solidaridad.

Terrazas Lara comentó que aún no determinan qué sanción impondrán a los particulares que se adelantaron en la remoción de vegetación sin los permisos necesarios, asimismo no informó el por qué la Dirección de Medio Ambiente y Cambio Climático, cuya titular es Laura Argüello, no fue la encargada de colocar los sellos de suspensión.