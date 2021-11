Fieles difuntos no levantaron de su tumba las ventas en Cancún

Los comerciantes que se instalaron en los alrededores del Panteón de Los Olivos de Cancún, reportaron un bajo número de ventas en flores, velas, adornos alusivos y comida, pese a que esperaban un panorama distinto con la apertura a 80% de aforo de los cementerios.

Esther, comerciante de flores, explicó que el presupuesto de los ciudadanos rondó este año entre 40 y 200 pesos, con los cuales adquirieron desde un ramo o un adorno pequeño, cuando antes de la pandemia una sola familia compraba hasta cuatro adornos medianos de 180 pesos.

“Buscan lo más económico, pero que sea agradable. Aunque fuera poco, no dudamos en regresar este año, porque sabemos que a ratos puede que salga algo”, dijo.

En cambio, Andrea y María, quienes atienden un puesto de comida, señalaron que conforme avanzaron los días vieron una mayor afluencia de personas, pero esto no impactó en su negocio, ni en los de sus vecinos, quienes animaban a los marchantes a acercarse a mirar la mercancía.

“Se va a recuperar la inversión, pero no va a haber ganancia, por eso se está haciendo poca producción, para que no se nos vaya a quedar, así podemos estirar el dinero un poco más, aunque todavía hay que sacar para el permiso”, señalaron.

Los músicos se mostraron poco optimistas, ya que hasta antes del mediodía sólo habían tenido un servicio en promedio, cuando hace dos años no había momento de descanso el 2 de noviembre y no dejaban de sonar canciones como “Puño de tierra” y “Amor eterno”.

“Apenas me persigné, otros años no nos damos abasto, pero hoy no, ya sacamos para el pasaje, pero no para las tortillas, no es lo que se esperaba”, dijo Tadeo el “Rey de los corridos”.

Sus compañeros señalaron que esta ocasión se mezcla con un poco de nostalgia debido a que durante la pandemia perdieron a seis músicos.

“Nosotros también tenemos nuestros muertos, nos duelen las canciones, pero es nuestra chamba, cerramos los ojos y seguimos, porque nosotros somos parte de la tradición, en ratos pasamos por su tumba y los recordamos”, finalizó Iván.

