La operadora de restaurantes Alsea invertirá 550 millones de pesos en 2024 con el objetivo de abrir hasta 100 nuevas pizzerías en todo México, reveló Cosme Torrado, confundador de la compañía y director general de Domino's Pizza.

En entrevista, luego de inaugurar la tienda 900 de Domino's, Torrado destacó que tal inversión será muy superior a los 390 millones de pesos destinados este año por Alsea para la expansión de esta marca.

