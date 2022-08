Dos zonas de baja presión se enfilan hacia el Caribe

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) alertó sobre la formación de dos zonas de baja presión con 10 y 20 por ciento de probabilidad de evolucionar a un sistema ciclónico para este fin de semana.

La primera se detectó al oeste de las Islas Cabo Verde, el cual presenta 10% de probabilidad de desarrollo ciclónico los próximos 5 días. Mientras la segunda zona de baja presión se ubica al oeste de las costas de África con 20% de probabilidad.

Aunado a esto, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica o NOAA, señaló que se prevén una vasta actividad de lluvia sigue siendo mínima en asociación con el fenómeno hidrometeorológico.

Sin embargo, señala que de concretarse el desarrollo ciclónico el sistema avanzaría de manera lenta hacia las costas del Caribe mexicano.

