Ecocidio en Chetumal: Talan árboles de casi 50 años del Bulevar Chetumal

Árboles que tenían entre 20 y hasta 50 años fueron talados del bulevar Bahía de Chetumal como parte de los trabajos de remodelación de la zona programada.

Francisco Ortega Lizárraga, presidente del Comité Prodefensa del Patrimonio Histórico de Chetumal lamentó que se talaran árboles cuando el acuerdo con la Secretaría de Obras Públicas (SEOP) fue respetar la flora endémica de toda esta zona, del tipo de árboles que se han adoptado por la población.

Calificó como ecocidio la tala de por lo menos 20 ejemplares tradicionales de Chetumal, como el flamboyán, almendro y pino.

Los árboles se ubicaban en el camellón central y banqueta de este corredor turístico de la capital, uno en especial del balneario Punta Estrella de más de 10 metros de altura, que ayer por la mañana amaneció cortado.

“Es un daño lamentable para la flora de la zona del bulevar, no era esto lo que se pretendía con el proyecto de remodelación, no era para afectar los recursos naturales de esta forma, estaremos haciendo contacto con William Conrrado Alarcón para ver qué fue lo que pasó, aunque no lo aprobamos. Con el flamboyán jugamos los conocidos gallitos en nuestra infancia y los cortan así sin consideración”.

Recordó que desde un principio se les hizo excesivo el gasto y las obras que se pretenden hacer en todo el corredor, porque se contempló la destrucción de la banqueta, cuando había tramos que no requerían de la realización de obras, por lo que eran recursos financieros desperdiciados.

Se intentó contactar por la vía telefónica a William Conrado Alarcón, Secretario de Obras Públicas (SEOP) pero mandó a buzón.

De acuerdo con el proyecto de remodelación, es una inversión cercana a los 210 millones de pesos para la construcción de una ciclopista, modernización de 14 plazoletas, construcción de miradores, reparación de baches y hundimientos e incluso la reubicación de la flora y la tala de ejemplares en mal estado y enfermos, sin embargo los árboles que fueron cortados con motosierra, al parecer estaban sanos.

Ecocidio en Chetumal: Talan árboles de casi 50 años del Bulevar Chetumal. (Foto: Daniel Tejada)

