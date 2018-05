Édgar Ruiz encontró en Cancún todo lo que buscaba

Claudia Olavarría/SIPSE

CANCÚN, Quintana Roo.- Edgar Ruiz Novelo llegó a Cancún en 1976 para trabajar en la educación de la niñez quintanarroense, profesión de la que ya es jubilado; para él, la lectura es la mejor arma del ser humano, por ello recomienda a los jóvenes hacerlo, porque abre el conocimiento y la habilidad de relacionarse y sobre todo expresarse, consejo que le ha dado y sigue dando a niños y jóvenes.

Una visita previa al paraíso terrenal que era Cancún en sus primeros años cautivó al profesor, quien estuvo 15 días en la incipiente ciudad en 1973, semanas en las que conoció a los pobladores y se relacionó con ellos, gracias a que dos de sus familiares radicaban en el destino, pero en sus planes de vida no estaba vivir aquí.

“En el 76, por algunas circunstancias especiales me tocó venir a vivir a Cancún, porque no estaba planeado, sin embargo, aquí encontré todo lo que buscaba, en cuanto al trabajo, distracción, atención a mi familia, aspecto educativo y a partir de ese momento me integré a la sociedad cancunense”, expresó.

En la formación educativa de la juventud quintanarroense participó desde la educación secundaria, primero como director de la escuela técnica agropecuaria de Leona Vicario, para luego ser trasladado a la técnica pesquera en Puerto Morelos, y posteriormente estuvo en la técnica Moisés Saenz Garza, mejor conocida como la Técnica 11.

El fomento a la cultura lo realizó desde el Instituto Quintanarroense de la Cultura durante ocho años y finalmente, antes de ser el actual director de Eventos Cívicos del Ayuntamiento Benito Juárez, fue director de la secundaria técnica 16 en Cancún.

“En todo este proceso de integración he recibido gratas experiencias, mi esposa es de Veracruz, y aquí traje a mi familia, mis hijos prácticamente llegaron recién nacidos, porque aquí iniciaron su preparación académica”, relató.

Ruiz Novelo le ha dado a Cancún su integración, su amor y con ello la aportación de todo lo bueno que ha podido hacer en beneficio de la sociedad con acciones que favorecen a todos.

La composición literaria, y las letras de algunas canciones las ha compuesto inspirado en Cancún, fue uno de los participantes en el concurso para que Quintana Roo tuviera su himno.

Una de sus obras poéticas la tituló “Desde mi galaxia” y es como si desde la galaxia viera a Cancún y desde ahí hace reflexiones sobre la integración ciudadana y el cuidado de la ciudad.

Con el deseo de ayudar y tener una mejor sociedad cancunense, fue presidente de la Asociación de Ajedrez, para desarrollar el amor de los jóvenes por el deporte ciencia.

Desde los micrófonos de Radio Cultural Ayuntamiento Benito Juárez buscaba fortalecer la identidad del cancunense, algo que falta mucho por consolidarse porque eso es de forma lenta.

Actualmente es jubilado del sector educativo, pero el deseo de enseñar sigue latente, por lo que se mantiene cerca del sector, y desde siempre recomienda a los jóvenes el hábito de la lectura, porque es la mejor arma que puede tener el ser humano para desarrollarse, porque da el poder de comunicarse.