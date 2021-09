Efrat Tarazi, la israelí que ha conquistado México

Efrat Tarazi es una cantante y compositora que nació en Israel y radica desde hace varios años en Panamá, desde donde comparte en exclusiva con Novedades Quintana Roo los pormenores de su nuevo sencillo “Papeles, ballet, mercado y cine”, en el que combina sus influencias mediterráneas con el toque latino que ha conquistado México desde sus inicios.

“Mis padres se mudaron a Panamá cuando tenía dos años, eso me hace bastante panameña, aunque siempre quedan las influencias y mis raíces, lo que años más tarde me lleva a crear un proyecto musical con el que pudiera fusionar mis raíces, pasé por el teatro que me enamoró y poco a poco, de producir musicales, llegó el punto de crear mi propia música, mis letras y es junto con Ricky Ramírez que decido crear mi disco del que nacen 10 hermosas historias”, compartió la bella Efrat, quien comparte sus vivencias y sensibilidad en cada uno de estos temas.

“Dos de estas historias están escritas en hebreo por un compositor y cantautor muy reconocido en Israel y acá en Panamá hicimos los arreglos, en todos los temas se ve esa fusión mediterránea con latina y las canciones tienen un común denominador de que todas son historias reales, es un disco que diría es una propuesta sincera, pura, cosas que hemos vivido o alguien a nuestro alrededor nos ha inspirado a ellas”, dice.