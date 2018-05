Matan a hombre apodado el 'Kaponi' en Cozumel

Gustavo Villegas/SIPSE

COZUMEL, Q. Roo.- Ángel R. C. P., alias “Kaponi”, fue ejecutado por individuos que se transportaba en un vehículo tipo Versa que lo siguieron hasta una de las calles de la colonia San Miguel 1 donde, según las primeras versiones, recibió tres impactos de bala sobre el costado izquierdo de su cuerpo.

La llamada de auxilio fue recibida por los elementos de la Dirección de Seguridad Pública a las 11:15 de la mañana y tras arribar a la escena del crimen acordonaron el área para preservar la evidencia.

También te puede interesar: Vecinos casi linchan a un ladrón en Cozumel

Testigos y fuentes policiacas informaron que el “Kaponi” llegaba a un taller mecánico en la calle 10 entre 1 y 3 de la San Miguel 1 seguido por un vehículo tipo Versa, en el cual iban varios individuos, cuando de escucharon la detonaciones de arma de fuego.

En ese momento había niños y adultos en el parque “El Álamo” frente al sitio de la ejecución, lo que provocó pánico entre los vecinos al temer por la integridad de sus pequeños.

Los atacantes se retiraron del lugar y fue el momento en que los vecinos se apresuraron a prestar ayuda al herido hasta que paramédicos de la clínica San Miguel arribaron para darle los primero auxilios. Aun con vida y consciente fue estabilizado y subido a la ambulancia para trasladarlo al Hospital General de la Secretaría de Salud.

Cuando los paramédicos los subían en la camilla por la rampa de acceso, en algún momento perdieron el control de ésta y el herido cayó al suelo. Más tarde se dio a conocer que “Kaponi” había fallecido.

Su cuerpo fue traslado hasta las instalaciones del Servicio Médico Forense para practicarle la autopsia de ley. Con esta muerte se consuma la segunda ejecución en lo que va del año en Cozumel.

Vecinos del parque El Álamo se manifestaron temerosos de hablar con las autoridades, lo cual fue confirmado por fuentes policiacas, quienes indicaron que quienes fueron testigos de los hechos declinaron hacer comentarios sobre lo ocurrido por temor a verse involucrados en un asunto en el que hay personas peligrosa caminando por las calles de la ciudad y portando armas de fuego.

“La gente tiene miedo. No quieren hablar por ese miedo. La policía no puede detener a un ratero y no tenemos confianza en las autoridades para que nos cuiden”, expresó una persona que vive a solo unos metros de donde fue baleado el “Kaponi”.