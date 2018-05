Rusa y ucraniana dan concierto de música clásica

Faride Cetina/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- En el marco de la actividad permanente de la Casa de la Cultura “Jueves de Concierto”, el pasado jueves por la noche un grupo de ciudadanos se dio cita en el auditorio de este recinto cultural, para presenciar el concierto de música clásica a cargo de la rusa Ekaterina Nikitina y la ucraniana Alena Seredynskaya.

El concierto incluyó obras de compositores clásicos tales como Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, y otras obras románticas de compositores rusos y ucranianos, por lo que la asistencia disfrutó de una hermosa velada donde se pudo apreciar la sensibilidad musical de la pianista y violinista en el escenario.

“Estamos muy contentas de estar aquí en la Casa de la Cultura compartiendo un concierto de música clásica, y elegimos algunas obras clásicas que no sean complejas para la percepción del público, esperamos que les guste mucho”, expresó la violinista Ekaterina Nikitina.

Las talentosas radican en Playa del Carmen y compartieron en entrevista exclusiva con esta casa editorial que Ekaterina, aunque recién llegó al destino, ha sido invitada para tocar con la actual Orquesta Sinfónica de Cancún.

“Yo quería hacer un concierto y me encontré con una maravillosa pianista, así que estoy muy feliz de que vamos a tocar juntas, estoy muy agradecida y bueno, espero que les guste. Formo parte de la Sinfónica de Cancún y me invitan cada mes para tocar en los conciertos, y como hemos estado ensayando aquí, pues le pregunté a algunos músicos y me comentaron que había posibilidad de presentarse así que me acerqué y nos apuntaron”, detalló.

Este programa también será presentado el próximo viernes 01 de junio, en el domo del planetario de Playa del Carmen, a las 20 horas, y las mujeres están emocionadas porque este proyecto es único y es la primera vez que se da en uno de estos complejos destinados a la divulgación de la ciencia y a la observación de espectáculos celestes.

“Mientras tocamos se estarán proyectando las imágenes y videos científicos del espacio en el domo”, expresó Ekaterina.