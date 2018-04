Elena de Rayos, rusa enamorada de México

Agencia

CANCÚN, Q. Roo.- Contempla el color verde del Tricolor con una gran pasión. La piel azteca la siente como suya, se deja seducir por su encanto, pues acepta sin tapujos "amar más a este país, como si hubiese nacido y viviera siempre aquí".

Elena de Rayos, ciudadana rusa, pero radicada en Cancún desde hace tres años y medio, coaching de vida de profesión, comparte con Novedades Quintana Roo diversos tópicos que involucran, desde el centro de atención, el fútbol, hasta las costumbres y tradiciones que conocerán aquellos que viajarán a la sede de la magna justa. Una envidiable vista es el escenario perfecto para declararle su amor, el cariño que siente por México.

¿Cómo viven los rusos el fútbol? ¿Lo disfrutan, igual, que los mexicanos?

“Los fanáticos rusos del fútbol están locos, igual que los mexicanos. Cuando comienza la Copa del Mundo, se toman unas vacaciones, compran cerveza y comida durante tres semanas, se sientan frente a la televisión, miran los partidos y gritan en voz alta los goles y faltas".

"No es un chiste, a los rusos les encanta el fútbol, verlo es una de sus actividades favoritas. Además, los hombres aman la cerveza. Pero la forma en cómo les gusta a ellos, no es nada comparado con la de ustedes. Mis amigos mexicanos me contaron sobre esto, que conocen a todos los equipos y jugadores. En cambio, los rusos son más reservados, intentan ocultar sus sentimientos y los hombres, acá realmente sienten pasión por algo, son como un ‘huracán’".

¿Qué jugador de la Selección Mexicana es el más solicitado o que más siguen en tu país?

“En México, los aficionados pueden mencionar a tres o cuatro equipos rusos y una docena de jugadores, aparentemente, porque juegan en la Champions League y la UEFA, que se exhiben constantemente aquí, aunque los mexicanos juegan (jugaban) en la Copa Libertadores, que apenas se exhibe en Rusia".

“Por esta situación, desafortunadamente muchos fanáticos no están tan familiarizados con el fútbol mexicano. En Rusia, sólo ‘Chicharito’ es bien conocido, incluso el portero Ochoa".

¿Cuáles son las principales costumbres o tradiciones que tienen en tu país?

“Fútbol y cerveza, ver los partidos con amigos en un bar de deportes, ponerse las bufandas y los sombreros de su equipo favorito en cualquier momento del año. Los fanáticos de algunos equipos pelean con los de otros, porque piensan, de alguna manera, que son mejores. En general, casi es lo mismo que en otros países del mundo, en términos de fútbol”.

¿Cuál es la bebida típica y los alimentos más representativos de tu país?

“Cerveza, kvas (bebida picante y refrescante), albóndigas, borsch (sopa de verduras y remolacha), arenque para la cerveza. También el vobla, un pescado seco ahumado que cuando se seca, solamente hay huesos. Los panqueques, que envuelven todo, desde carne y pescado, hasta miel, leche condensada y fruta. Debido a que los panqueques son fáciles de preparar, algunas personas pueden comerlos durante días enteros, como yo, por ejemplo.

¿Qué lugares recomiendas que visiten los mexicanos que viajen al Mundial de Rusia?

“Moscú y San Petersburgo, donde casi cada metro cuadrado en el centro de la ciudad es un lugar histórico. Si tienes más tiempo para hacer un viaje, lo ideal es conocer el Anillo de Oro de Rusia, contemplar las antigüedades. Si estás en el país durante mucho tiempo, deberías ver los volcanes y El Valle de Géiseres, en Kamchatka, así como el lago Baikal”.

¿Qué extrañas de tu país?

“Toda mi vida soñé con vivir junto al mar, en un lugar donde siempre hay verano. Además, siento mi conexión con Cancún. No tengo razón para aburrirme. Y con mis amigos de Moscú a quienes amo, siempre estamos en contacto".