Empresarios de Bacalar prohibirán la entrada de lanchas foráneas

Los afiliados a la Asociación de Prestadores de Servicios Náuticos de Bacalar, afirmaron que no permitirán que empresas foráneas vengan a quitarles "el pan de la boca" a sus familias, porque cada vez incrementa el número de embarcaciones en la laguna sin ningún límite, causando con ello competencia desleal, contaminación y llegará el momento en que el daño podría ser irreversible.

Foráneos culpables del daño

El presidente de dicha agrupación y pionero del servicio de paseos en lancha, Edwin Cano Álvarez, señaló que cuando eso ocurra, los foráneos cargarán sus lanchas y se irán, dejando el daño causado y buscarán nuevos lugares donde causen lo mismo:

"Mientras que nosotros ya no tendremos para alimentar a nuestras familias y viendo a nuestra laguna con un daño que pudimos detener y este es el momento".

Dijo que los locales son los más interesados en cuidar la laguna, junto con el presidente municipal, José Alfredo Contreras Méndez, por ello los asociados han cambiado sus motores a cuatro tiempos, cada miércoles suspenden la navegación y ocupan ese día para limpiar las orillas y el interior de la laguna, "sacamos la basura que dejan los turistas".

Señaló no ocurre lo mismo con los lancheros "piratas". Gente que viene de otros lugares, mete su lancha a la Laguna y brinda el servicio, "ofrecen otros servicios en la embarcación como venta de bebidas, alimentos y todo eso es contaminación", dijo.

Foráneos solo explotan los recursos

Nosotros somos guardianes de la laguna, lo que no hacen los foráneos, porque a ellos sólo les interesa explotar el recurso, "constantemente nos peleamos con ellos porque bajan a los visitantes para que se hagan lo que ellos llaman" exfoliación maya" que no es otra cosa que ocupar la arena que sostiene los manglares para ponerse en el cuerpo o hay que llamarles la atención por transportar alimentos que luego obliga a bajar al agua a hacer sus necesidades fisiológicas, "todo eso es contaminación, pero como no tienen el sentido de pertenencia de la laguna, no les importa", agregó, tras afirmar que no permitirán que ingresen más lanchas a la Laguna.

Los afiliados aseguraron que "por más buenas o por las malas", no permitirán que ingresen más lanchas a la Laguna de Bacalar.

