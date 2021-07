Empresarios dudan de la efectividad del certificado de vacunación COVID

El sector empresarial del sur del Estado manifestó sus dudas sobre la efectividad de presentar un certificado de vacunación como requisito para poder ingresar a un establecimiento.

Juan Minguer Cerón, presidente de la Cámara Nacional del Comercio y Servicios Turísticos (Canaco-Servytur) Chetumal-Tulum, explicó que la nueva disposición será perjudicial para la reactivación económica, ya que muy pocas personas contarán con su certificado, por lo que el número de clientes reducirá de manera drástica.

El líder de los empresarios explicó que aunque las jornadas de vacunación se han acelerado, aún no se ha completado a 100%, sobre todo porque no todos han recibido su segunda dosis.

“En Chetumal sólo los mayores de 50 años de edad tienen completo su esquema de vacunación. Los de 30 a 49 años apenas han recibido la primera dosis, y precisamente son este grupo de edad los principales clientes de las pequeñas y medianas empresas”.

Detalló que los más afectados son los negocios establecidos dedicados al sector servicios, principalmente el restaurantero, pues significa que al menos durante las siguientes semanas no podrán ingresar jóvenes, pues aún no son vacunados, o aquellos que carecen del certificado por no haber recibido todas sus dosis.

“Desde que se anunció esta medida hemos solicitado información para conocer la manera en que será aplicada: cómo se realizará la revisión, que sucederá con aquellos que solo tienen una dosis, qué pasa si tenemos visitantes de otros estados que aún no se han vacunado, etcétera. Sin embargo, hasta el momento no nos han querido dar mayores datos al respecto, por lo que imaginamos que aún están en una etapa de planeación”.

Minguer Cerón exhortó a las autoridades a considerar que es diferente la dinámica económica en entre el sur y el norte de la entidad, por lo que en Othón P. Blanco y los municipios rurales bien podría aplicarse otra estrategia, al menos hasta que sea vacunada toda la población.

