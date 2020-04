Las autoridades del IMSS están siento inhumanas: enfermero de Cancún

Cancún.- César es enfermero del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), también es pionero en la conversión de máscaras de snorkel para adaptarlas como equipo de protección para el personal de la salud que atiende a pacientes con COVID-19 en Cancún. Hoy su esfuerzo se derrumba, tiene síntomas del virus y responsabiliza a sus jefes, a quienes él califica como “autoridades inhumanas”.

En él explica que a pesar de que él ha donado todo lo que ha recibido de parte de personas que han apoyado su causa para procurar la protección de quienes trabajan en la atención sanitaria de la localidad, las autoridades de los nosocomios han “resguardado” todo y no han repartido el material de protección al personal que lo requiere.

César ha sido un entusiasta defensor de su oficio y a principios de este mes compartió en YouTube cómo fue adaptada una máscara de snorkel para conectarse a un filtro que permite la protección efectiva de quienes trabajan directamente con pacientes afectados por la pandemia.

Pide que se acuda a las oficias de los directivos del IMSS en donde se pueden encontrar los equipos de protección guardados.

El enfermero relata que, al momento de grabar aquel video, tenía tres días con los síntomas de COVID-19 y al acudir a consulta, ayer, lo mandaron de regreso a su casa.

“Salí sospechoso a COVID desde el sábado y hoy me siento con dolor torácico, me cuesta trabajo respirar, he tenido fiebre y hoy que fui a consultar me dicen que no, que hasta que tenga menos de saturación, no puede ser posible, somos trabajadores de la salud y así hay muchas otras personas”, lamenta César.

“No podemos permitir esto, resguardan el material y no resguardan las vidas, no puede ser que hoy vaya y me manden a mi casa con dificultan respiratoria, ni siquiera una tomografía”, denunció.