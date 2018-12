Policías municipales reciben bono por arriesgar sus vidas

Claudia Olavarría/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Más de 800 elementos de Seguridad Pública homologados y asignados al área preventiva, recibieron un bono de ocho mil 800 pesos, por concepto de riesgo de trabajo.

El bono es para personal de campo u operativo que proporciona seguridad a la población, actividad que conlleva un riesgo, por ello reciben un apoyo económico por los servicios prestados en el año.

El departamento de Recursos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito informó sobre el cobro a los elementos el pasado viernes por la tarde, para que acudieran a la ventanilla de la Dirección de Egresos del palacio municipal a cobrar.

Desde muy temprano, los policías acudieron a la planta baja del palacio municipal, donde el personal tenía una lista proporcionada por la dependencia, con los nombres de quienes pueden recibir el bono.

“Tenemos muchos años laborando en la vigilancia de la ciudad y hemos patrullado bastante y detenido a muchos, y no me parece prudente que nos dejen fuera de ese bono, cuando hay otros que son de intendencia y oficina que sí están recibiendo el pago”, señaló una de las mujeres policía que no recibieron bono, quien omitió dar su nombre por temor a represalias.

La autoridad municipal indicó que el bono es un estímulo a la diaria labor de los policías, quienes arriesgan sus vidas para proteger a la población, bono que es repartido en los tres niveles de gobierno para el personal operativo.

Los elementos que recibieron el beneficio económico son los llamados homologados, es decir, los que han acreditado la evaluación de control y confianza de 2018.

Autoridades municipales informaron que el bono fue sólo para elementos de la Policía Preventiva, que estuvieron activos en el año, y los que no fueron contemplados en el pago son quienes tuvieron una asignación fuera de la corporación.

Los policías pasaron por el municipio hasta las 17 horas de ayer y quienes no pudieron cobrar, lo hicieron este domingo.