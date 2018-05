Agustín Arana, una vida en la actuación... y en la música

Jocelyn Díaz/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- El actor Agustín Arana se encuentra agradecido y feliz por la doble vida que lleva, pues por el día graba sus escenas como Tadeo Fernández en la telenovela “Tenías que ser tú”, y por las noches y en ocasiones especiales deleita a las damas con su presencia y voz en el espectáculo “Kaballeroz kantan”, al lado de galanes maduros como Manuel Landeta, Lisardo, Chao y Ricardo Crespo. En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo nos cuenta los detalles.

“Tadeo es un personaje con una psicología muy particular, es muy noble, ingenuo, pero a veces raya en la torpeza, es muy entregado a su familia, enamorado de su esposa, en el altar juró que iba a ser para toda la vida y así lo concibe él, pero las circunstancias de no tener un trabajo fijo y ser de cierta manera un mantenido, ha llevado a que su esposa Lorenza (Chantal Andere) se desespere y lo quiera mandar a volar, pero él sigue en la lucha y yo agradecido de darle vida a un personaje como éste tan particular donde la comedia está intrínseca, un personaje desesperante pero querido por la gente”, declaró Agustín.

Para Arana dar vida a Tadeo Fernández ha representado todo un reto debido a la complejidad de la personalidad de este personaje, reto que para el actor ha resultado inmensamente satisfactorio.

“El amor a su familia, y que va buscando el bien para todos, es algo que me asimila con Tadeo, a lo mejor Agustín Arana se desesperaría con un Tadeo, pero todos tenemos algo de nuestros personajes, en este caso, él me ayuda a acercarme a mi familia, es de esos personajes que agradeces porque no son comunes, porque como actor tienes que construir el personaje, desde la forma de caminar, de hablar, tiene que ser distinto a lo que hago en televisión, el poder trabajar en comedia me encanta, es muy padre para mí”, expresó.

Alterna actuación con canto

Desde diciembre del año pasado emprendió un delicioso proyecto musical al lado de Lisardo, Chao, Manuel Landeta y Ricardo Crespo llamado “Kballeroz kantan”, en el que este grupo de actores empodera su faceta como cantantes y galanes maduros.

“Estoy muy contento con mi proyecto ‘Kaballeroz Kantan’, empezamos gira por Estados Unidos muy pronto, arrancamos en Texas, McAllen, Houston, Dallas, El Paso, Laredo y estamos cerrando fechas en Monterrey, Torreón y lo que se acumule. Somos cinco actores en escena cantando covers de diferentes décadas, montados de manera muy personal y original, dirigidos por el concertista Alberto Campoy. Es un montaje de galanes maduros que le gusta mucho a la gente”, dijo Agustín, quien reveló que se está cocinando un video muy especial para todas las fans de los Kballeroz.

“Al final de la novela me enfocaré por completo a ‘Kaballeroz kantan’, vamos a hacer un video muy especial que ya verán en las redes, es un video erótico que seguro estará listo para finales de julio; el tema se llama ‘Tocar el cielo’, es inédito y en una narrativa te va llevando por una situación, dicha de una manera muy romántica”, aseguró.

Además prepara una serie, pero prefiere ir paso a paso para cumplir con todos y cada uno de los proyectos que tiene en mano.

“Tengo una serie que está en stand by, se llama ‘Sociazos’, íbamos a arrancar en seis meses, pero por nuestros proyectos la hemos detenido un poco, la produce Emigre Films con Enrique Flores, en ella estoy como co-productor, tenemos dos opciones para proyección pero ya veremos”, dio a conocer el cantante.

“Ahorita estoy dedicado al 100% a la telenovela, emocionado, contento, con muchas ganas e inspirado. Mientras tanto no se pierdan ‘Tenías que ser tú’, alas 8:30 de la noche por Las Estrellas”, puntualizó el guapo actor.