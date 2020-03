Cerillos protagonizan exposición de Alex Lerner

Cancún.- Siguiendo con la intención de llevar su arte a los lugares menos pensados, el escultor y artista Alex Lerner inauguró su exposición número 79 en las oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública de Cancún.

En entrevista con el artista, compartió con Novedades Quintana Roo que esta es una manera de sembrar en sus espectadores la semilla de la creatividad y a futuro reconstruir de esta manera el tejido social en la ciudad.

“Desde el año pasado junto con el comandante Julio Góngora, de Prevención del delito, hicimos un maratón en la Región 256 y participé con mis obras, visité escuelas y mostré mi exposición. Uno de mis objetivos es llegar a lugares que menos la gente imagina, si tú quieres llegar a donde nadie ha llegado, deberás hacer algo que nadie hace, ese es el mensaje que le doy a niños y jóvenes en cada oportunidad y ahora es la primera vez que participo acá en las instalaciones de la Policía”, detalló Alex Lerner, quien con todas las medidas de prevención sanitaria posibles inauguró formalmente este espacio en el que se mostrarán sus esculturas hechas con cerillos.

“Ser y yo”, es el nombre del montaje que incluye piezas extraordinarias inéditas, así como algunas réplicas de edificios famosos y junto a sus obras se exponen también ocho fotografías de la joven artista Aranza Candiani, de Playa del Carmen.

Aprovecha el tiempo de contingencia

Desde hace tiempo, Alex Lerner ha llevado su exposición junto con cursos de cómo trabajar con cerillos a colonias irregulares; sin embargo, las medidas sanitarias de prevención lo han llevado a parar, pero ha dejado un mensaje y una tarea a los pequeños de aquellas colonias.

“Me he llevado muy buenas sorpresas con los niños que en pocos días logran hacer arte, apenas en la colonia Tres Reyes, a una semana del curso, un pequeño me presentó una caballeriza y una niña un pastel, además de que recibí abrazos por parte de cada uno de esos infantes, eso es algo que no se paga con nada; muchas veces, los artistas necesitamos una ‘palmadita’ para saber que estamos haciendo bien las cosas. Ahora que me despedí momentáneamente de los chicos, les dije, ahora que estarán 30 días en casa, ya tienen la técnica, ya saben cómo hacer las cosas y no hay ningún pretexto para que comiencen a crear, a echar volar su imaginación y hacer algo creativo. Que vean esa parte positiva, no vayan a la playa, no al centro comercial pero sí pueden crear arte con cerillos”, indicó.