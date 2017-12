Frances Ondiviela escribe a Santa Claus

Jocelyn Díaz/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- La española Frances Ondiviela espera que este nuevo año le traiga un buen proyecto dentro de la empresa que la vio nacer; en entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, la bella actriz confesó que en su carta a Santa Claus pide regresar a su casa, Televisa.

“Estamos por arrancar proyecto en Televisa, esa fue mi carta a Santa Claus, este año 2017 fue un año muy extraño, intenté tener proyecto dentro de la empresa porque desde hace mucho tiempo no tengo nada, lo último que hice fue ‘Un refugio para el amor’, no quiere decir que no haya hecho nada porque sí trabajé, hice ‘Santa Diabla’ en Telemundo; ‘Rosario’ en Venevisión-Univisión, y acabo de terminar ‘Las Buchonas de Tierra Blanca’, pero quiero hacer proyecto en Televisa y con el favor de Dios regreso a la que fue mi casa, no me gusta decir que ya voy a algún proyecto y que luego se me caiga porque ya me pasó y pusieron a otra actriz, mejor calladita más bonita y cuando tenga algo seguro lo anuncio, sé que por algo pasan las cosas y lo que no es para ti aunque te pongas”, relató Frances un poco agobiada por lo que vivió este año, pues no solo fue un contrato el que no logró.

“Para mí 2017 estuvo muy extraño, tuve muchas propuestas y se cayeron, estuvo muy raro, pero antes que nada crecí como persona, como profesional, lo que no era para mí había que quitarlo del camino, crecí como mujer, espiritualmente de una manera impresionante, estuve agarrada de Dios con la fe de arriba, porque sé que me tiene ese proyecto maravilloso para trabajar y entrarle con muchísimas ganas, no pierdo la fe ni la esperanza. Los tropezones me ayudaron a conocer quiénes son los verdaderos amigos y quienes no, en las buenas todo el mundo es amigo tuyo y cuando estás así como ‘raritonguita’ ahí es donde te das cuenta quien verdaderamente está contigo, es impresionante. Es como limpiar el closet de la vida, sin querer Dios te va diciendo que abras los cajones y te muestra lo que sirve y lo que no”.

A pesar de los tropezones que vivió a lo largo del 2017, Frances Ondiviela tomó las cosas con filosofía y olvidó todo para pasar la Navidad al lado de sus hijos, quienes son su adoración y hace hasta lo imposible para pasar con ellos las fiestas decembrinas.

“Muy a gusto con mis hijos, estuve en mi casa, tranquila, siempre los 24 esté donde esté mis hijos y yo estamos juntos, si estoy en Miami y ellos en México, los vuelo conmigo, soy como la señora Claus, me pongo a cocinar dos días antes, le bailo y le canto a la comida, disfruto muchísimo la Navidad y la paso siempre con mis niños, comemos recalentado como por dos días, pero es maravilloso, aunque luego terminemos como puerquitos (ríe)”.

Para 2018 podremos ver a la bella actriz como una ex buchona, en la serie de Lemon Films, “Las Buchonas”, donde dará vida a la mamá de una de las protagonistas, “esta serie tiene una temática fuerte, no vendemos dulces ni chiclecitos, pero está muy bien llevada, Andrés López la escribió muy linda, la producción y dirección está muy bien hecha, el elenco es de grandes actores, está fuerte entre comillas, pero bien realizada”, finalizó.