Estados financieros delatan a la pasada administración

Adrián Barreto/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- La administración que concluyó en septiembre dejó entre los pendientes obras que fueron fondeadas con dinero federal, y que pese a la dotación parcial de los recursos no se realizaron, según consta en los informes del estado financiero correspondientes al segundo trimestre del año, por lo que serán sometidas a escrutinio por las nuevas autoridades.

Para William Conrado, titular de Ordenamiento Ambiental y encargado de la oficina de Obras Públicas, no ven hasta ahora irregularidades en el manejo de recursos federales para obra pública, aunque un subejercicio en algunos programas, al menos en Hábitat que es el primero en ser auditado y el que no transparentó la pasada administración.

“Recibimos unas tablas enormes en proceso, concluidas y unas que no se han iniciado. Son obras de Hábitat, y ya citamos a las empresas que participan para ver la situación de cada una de ellas, porque en los reportes que nos entregaron aparecen diferencias, aparecen entregas de anticipos pero las empresas dicen que no los recibieron, y estamos cruzando la información con la tesorería”, dijo el funcionario.

La cantidad que alcanzan las diferentes obras de Hábitat ronda los 22 millones de pesos, pero solo es una parte de los recursos federales que están en escrutinio.

Pero además están las obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal (Fism) y el Fondo de aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (Fortamun), que sí aparecen en los informes del primer semestre, y que muestran un no ejercicio de los recursos pese a que el gobierno municipal recibió el dinero.

En el caso del FISM, el presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2016 marca un techo presupuestal 32 millones 159 mil 806 pesos, de los cuales el gobierno recibió 19 millones 295 mil 886 pesos.

¿Cuánto se ejerció de ese dinero? Ni un solo peso. La mayoría de las obras del FISM son pozos de absorción, construcciones de comedores escolares y equipamiento de algunas obras.

"Mientras no podamos revisar a fondo la documentación no podemos hablar de irregularidades"

En Fortamun hay un techo presupuestal de 96 millones 507 mil 630 pesos para el ejercicio fiscal 2016, de los cuales el ayuntamiento recibió 48 millones 253 mil 818 pesos. En este caso, según el informe, se usaron poco más de 40.8 millones, pero la mayor parte, 25 millones 660 mil pesos se ocuparon para pagar la deuda pública que tiene Solidaridad.

Quedaron pendientes el ejercicio parcial para pavimentaciones en diversas zonas de la ciudad y una caseta de policía que se habría de construir en la colonia Colosio.

De acuerdo con Conrado, les llevará todo octubre para verificar cuáles obras se realizaron y si el dinero fue entregado a las empresas que participaron de los programas, y en el caso de los proyectos que no se ejecutaron deberán iniciarse para cumplir con la obligación ante el gobierno federal.

A pregunta expresa sobre si encuentra algunas irregularidades, el funcionario dijo que “no, yo no le llamo irregularidades, mientras no podamos revisar a fondo la documentación no podemos hablar de irregularidades (…) subejercicio ahí sí, tenemos que cruzar información con Tesorería para ver qué pasó, pero en un mes o mes y medio estaremos en condiciones de tener un informe completo”.