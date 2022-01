"Están en Tierra de Mayas", Marciano Dzul responde a hotel de Tulum

El hotel Copal, de Tulum, en la Riviera Maya prohíbe a sus empleados hablar en maya, su lengua natal. Esta y otras violaciones a los derechos laborales.

Después de la manifestación en las afueras los trabajadores quienes alegaban que el hotel Copal, en la Riviera Maya prohíbe a sus empleados hablar en maya, su lengua natal, el presidente municipal de Tulum habló al respecto.

Ante el conflicto que inició a principios del 2021, cuando trabajadores dieron a conocer diversas situaciones de menoscabo de sus derechos laborales, por lo cual varios de ellos fueron despedidos injustificadamente.

Destaca en el conflicto la prohibición impuesta por los jefes inmediatos a los trabajadores de comunicarse en su lengua materna, en este caso, el maya. Ante esto fue mismo presidente municipal de Tulum en Quintana Roo, Marciano Dzul Caamal quien respondió en apoyo a los trabajadores del hotel.

Marciano Dzul responde a hotel de Tulum

Por medio de un video en su página oficial de Facebook el mandatario demostró su apoyo hacia los trabajadores del hotel Copal.

Fue durante el metraje donde destinó un minuto para dirigirse a los trabajadores mediante el uso de la lengua maya.

Marciano Dzul Caamal mencionó que los trabajadores, a quienes se refiere como “mis hermanos Mayas que están sufriendo una discriminación en estos momentos por parte de directivos o responsables donde trabajan en en el hotel Copal Tulum, quiero decirles que su presidente municipal es un maya como ustedes y que estoy con ustedes y les estoy patentizando mi apoyo que si ustedes”.

El mandatario de Tulum indicó que si en algún momento llegaran a necesitar apoyo o asesoría legal “y lo que necesiten para que le den camino o atención a su demanda ante derechos humanos por el hecho de que les estén prohibiendo hablar su lengua materna, la Maya”.

El presidente municipal no dudo en reiterar su apoyo, además dijo que “no nos debemos de dejar y no deben discriminarnos por ser Mayas”.

“Y si eso están haciendo, ¡Denúncienlo! Porque no debe de ser. Entiendan los que están aquí, que están en Tierra de Mayas y también al menos nos deben ese respeto”.

De manera atenta, Marciano Dzul mencionó que buscará trabajar con los directivos del hotel Copal, siempre y cuando “nos respeten, no tienen porque prohibirnos; comunicarnos entre nosotros nuestros hermanos en nuestra lengua materna”. Enfatizó.

”Cuentan con todo el apoyo de su presidente municipal para que le den prioridad a su demanda, a su seguimiento por discriminación y eso no se puede permitir en este municipio de Tulum”. El mandatario finalizó su mensaje indicando a los trabajadores que cuentan con el respaldo del mandatario municipal y “que no los sigan discriminado y el que lo haga, las autoridades que correspondan los hagan responsables”. Finalizó.

