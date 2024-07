Evacuan zonas prioritarias de Quintana Roo ante llegada del huracán Beryl

En la mañana de este miércoles, las autoridades iniciaron la evacuación de zonas prioritarias en Quintana Roo debido a la inminente llegada del huracán Beryl, que actualmente se mantiene en categoría 4 en la escala Saffir-Simpson.

La gobernadora del estado, Mara Lezama, a través de sus redes sociales, compartió el plan de evacuación detallado para diversas áreas del estado.

En Felipe Carrillo Puerto, las comunidades de Isla María Elena y Punta Herrero han sido evacuadas completamente.

En Tulum, se ha programado la evacuación de Punta Allen para las 15:00 horas de hoy. Mientras tanto, en Othón P. Blanco, la capital del estado, las autoridades han ordenado la evacuación desde Xcalak hasta Mahahual, la cual se realizará durante el transcurso de la tarde.

En cuanto el municipio de Lázaro Cárdenas, la evacuación de la isla de Holbox se llevará a cabo mañana 04 de julio, con cruces gratuitos proporcionados por las navieras desde Chiquila a Kantunilkín, en un horario de 09:00 a 14:00 horas.

Autoridades del gobierno del estado declararon la Alerta Amarilla a las 12 del mediodía de este miércoles 3 de julio, debido a la proximidad del huracán Beryl. Hasta el momento, solo el oeste de Quintana Roo permanece en Alerta Verde, y se espera que las autoridades especifiquen los municipios afectados en las próximas horas.

De acuerdo con el National Hurricane Center, las condiciones del huracán están a punto de extenderse sobre Jamaica a medida que se acerca el ojo de Beryl. Se espera que el fenómeno se acerque a las Islas Caimán esta noche hasta el jueves.

Hurricane #Beryl Advisory 20A: Hurricane Conditions About to Spread Into Jamaica as the Eye of Beryl Approaches. Eye of Beryl Expected to Approach the Cayman Islands Tonight Into Thursday. https://t.co/tW4KeGe9uJ