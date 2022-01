Exhortan a denunciar los posibles casos de extorsión vía telefónica

Los empresarios de Chetumal insisten en una mayor cultura de denuncia de los posibles casos de extorsión, principalmente por la vía telefónica, para que no se pierda el patrimonio en manos de los delincuentes.

Joaquín Ismael Noh Mayo, presidente de la Unión de Propietarios de Bares, Restaurantes y Similares (Uprobars) en el municipio de Othón P. Blanco, comentó que incluso se refuercen los grupos vecinales por la vía del whatsapp, para que en cualquier momento se puedan ayudar entre sí las personas.

Además, de que se debe dar aviso de manera inmediata al número de emergencias 911 para que hagan el llamado correspondiente las corporaciones policiacas y éstas a su vez envíen agentes policiales para atender la llamada de auxilio.

Mencionó que los propietarios de los negocios, como el caso de comercios, restaurantes o restaurantes bar, han padecido de las llamadas de extorsión y en algunas ocasiones han sido víctimas por temor a padecer represalias o las agresiones en contra de sus familiares.

Se trata principalmente de una persona que habla por teléfono a otra, para exigir por medio de amenazas que se haga entrega de dinero en efectivo, a través de un depósito, o en caso contrario se procederá a acudir a la vivienda de un familiar para privarle de la libertad.

“Es importante que denunciemos los delitos, no podemos dejarlos en un rincón y hacer como que nada pasa. No podemos seguir dando paso a las extorsiones telefónicas, porque es perder dinero que no tenemos, por eso se debe reforzar esta cultura. Hoy en día la Seguridad Pública y la prevención de los delitos debe ser prioridad.” dijo Joaquín Ismael Noh Mayo.

“A quien con ánimo de lucro para sí o para otro, obligare a otra persona, con violencia moral o intimidación, a realizar, omitir, o tolerar un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o del de un tercero, se le impondrá de doce a dieciocho años de prisión y de ochocientos a mil días multa”, dice el artículo 156 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.

