Inauguran exposición ‘Vivencias metafóricas’

Jocelyn Díaz/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Los artistas plásticos Julieta Barrios y Samuel Chávez Mazatl inauguraron la noche del jueves la exposición “Vivencias metafóricas”, la cual estará en el Centro Cultural de las Artes hasta el 9 de abril. Esta colección reúne piezas de ambos artistas creando un sube y baja de emociones debido a la esencia de cada uno de ellos; sin embargo, resulta una excelente experiencia.

Samuel Chávez Mazatl, mejor conocido como Samo, es egresado de la academia de San Carlos de la Ciudad de México, hace dos años llegó a Cancún con una maleta, cinco mil pesos en el bolsillo y muchos sueños por cumplir; comenzó a trabajar en la hotelería y luego de buscar su lugar, ha logrado ser reconocido en el medio artístico con su “Taller de Gráfica Venado”, lugar donde ahora imparte talleres y hace su propia producción.

“Me siento muy contento, es la exposición más importante que he tenido, tengo dos años en Quintana Roo y ha sido un logro que he buscado desde que llegué porque no conocía a nadie, no tenía un taller para trabajar, he hecho una producción y he conocido gente muy talentosa como Julieta con quien comparto exposición”.

“Trabajo la gráfica desde 2011, el tópico de mi obra son las brujas, porque en ellas puedo manifestar la transformación, y es algo que está implícito en cualquier persona, y en mis obras expreso lo que quiero, retomo la cultura etnográfica y represento seres de leyendas que nos contaban las abuelas. Mi técnica es el grabado, que hago con diferentes procesos, pero lo que tienen en común es que puedo reproducir las matrices varias veces y es la diferencia de una pintura que son piezas únicas. Mi objetivo en Cancún es hacer crecer mi taller, poco a poco fortalecer mi trabajo y fomentar la gráfica en el estado”, compartió en exclusiva para Novedades Quintana Roo.

Julieta Barrios es originaria de Toluca, hace un año llegó a la ciudad de vacaciones y decidió quedarse para compartir su arte con la comunidad cancunense.

“Es parte del movimiento de los sentimientos, sales de la oscuridad y entras a la luz, está padrísimo, justo cuando vimos nuestras obras juntas vimos ese equilibrio, podemos llevar a la gente dentro fuera. En cuanto a mi obra, los verdes y los azules predominan, pues cada una de mis hojas tiene una historia, te transmite el momento en que la recogí. En mi trabajo encontrarás diferentes técnicas, pero las de color son colagrafías, son parte de la gráfica aditiva, un cartoncito lo preparo con pegamentos, pongo las hojas como una impronta fósil, las entinto para llenar los huecos y por eso se da una diversa gama de colores, esto se mete a una máquina que se llama tórculo, que tiene un rodillo de acero y al meter el papel, que tiene que ser de algodón, lo imprime como un sello, y a pesar de que es grabado y puede reproducirse, en esta exposición hay algunas piezas únicas”, detalló Julieta, quien por primera vez expone su obra en Cancún, pero en los 12 años que lleva creando arte, sus obras han estado exhibidas en Puerto Morelos, Isla Mujeres y en varios países.