Una familia de origen francés que vacacionaba en el Caribe mexicano, fueron víctimas mortales del accidente del autobús 0489, cerca del poblado 'El Tintal', el pasado 6 de febrero; la madre y padre fallecieron mientras que su hijo menor de edad se encuentra grave en un hospital.

El sueño de recorrer la Península de Yucatán terminó en tragedia para Mathilde Marie y Alexis Bouchindhomme, quienes perdieron la vida a unas cuantas horas de haber llegado a Cancún en avión, ya que tomaron el autobús hacia Mérida el pasado domingo, mismo que terminó accidentándose en el tramo Kantunilkin-Cancún, municipio de Lázaro Cárdenas.

El saldo del accidente es de ocho personas fallecidas, entre ellos la pareja de origen francés, ambos viajaban con su hijo de 4 años de edad quien resultó con graves lesiones. Actualmente se encuentra en un hospital tras sufrir una conmoción cerebral.

A través de redes sociales, Mathilde Marie, al llegar a este polo turístico, publicó una fotografía desde la ventana de su vuelo en avión, donde etiquetó a su esposo con el mensaje: “Bienvenidos a Cancún”, con Alexis Bouchindhomme y Hélio. Publicación hecha en Facebook a las 7:14 de la mañana del 6 de febrero.

En seguida, familiares y amigos comenzaron a comentar la imagen, deseándole buenas vacaciones a la familia, sin imaginar que en unas cuantas horas sufrirían un fatal accidente:

“Disfruta ahijada, me lo cuentas cuando vuelvas”, “buenas vacaciones”, “disfruta, Yucatán es tuyo”, escribieron en los comentarios.

Lamentablemente no tardaron en enterarse de la mala noticia, dicha fotografía comenzó a llenarse de pésames y duelo:

“Que bofetada esta mañana al enterarme de esta horrible noticia... ¿Por qué la vida quiere eso?”, “la vida es tan injusta, no me doy cuenta de esta horrible noticia”, “no tengo palabras para decir lo impactada que estoy al escuchar esta triste noticia, no es justo”, “Mis condolencias… todos nuestros pensamientos van para Helio y la familia”, son algunos de los comentarios.