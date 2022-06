Fauna salvaje de Q. Roo: ¿Qué hacer si te encuentras con un jaguar?

El pasado miércoles circuló en redes sociales el video de la cámara de seguridad donde se observa a un jaguar intentando cazar a un perro en las calles de la colonia La Veleta, en el municipio de Tulum.

La grabación data del domingo 5 de junio, no evitó que el hecho pasara desapercibido, debido que el exceso de información en redes sociales incitó a que el pánico se apoderara de los ciudadanos de Quintana Roo.

En las imágenes se observa a un jaguar persiguiendo a un perro que se esconde detrás de una motocicleta; sin embargo, el felino logra abalanzarse contra el can y este último se oculta en la parte trasera de un automóvil hasta lograr desaparecer.

Posteriormente, el gran felino es captado regresando a la densa selva tras no lograr capturar a su presa, yéndose de la zona con las fauces vacías; tal situación mantiene preocupados a los habitantes de la colonia.

#Tulum | Hasta 'ñañaras' le dio a vecinos de la colonia La Veleta, cuando observaron a un felino el cual se quería escabechar a un perrito, sin embargo tras no tener éxito terminó yéndose de la zona, aunque tal situación mantiene preocupados a los lugareños.

Cabe señalar que en marzo de este año también fue captado en video un jaguar caminando con tranquilidad a altas horas de la noche, en una calle vacía de la residencial Arbolada, en Puerto Morelos.

UN LINDO GATITO 🐆



¿Qué hacer si me encuentro un jaguar?

Últimamente se han visto ejemplares de esta especie interactuar más de lo normal en las zonas urbanas del estado como Puerto Morelos, Tulum, Mahahual y Playa del Carmen, por tal motivo te dejamos algunas recomendaciones para saber qué hacer en caso de toparse, frente a frente con alguno de estos grandes felinos.

- El jaguar no ataca al hombre.

- No correr si te lo encuentras.

- No agredirlo.

- Caminar lentamente hacia atrás.

- Es una especie importante en los ecosistemas donde vive.

- Regulan otras poblaciones de animales.

- Es importante mantener los perros en casa si hay presencia de jaguar en tu comunidad y sacarlos siempre con correa.

¿Qué autoridades pueden ayudarme?

Recuerda que al ser considerada como una especie en peligro de extinción, se deben tomar las medidas pertinentes para conservar esta especie. Por lo que se le pide a los pobladores no revelar el origen y ubicación de estos animales y se da la recomendación en el caso de encontrarse alguno deberán realizar la denuncia pertinente con la Procuraduría de Protección al Ambiente (PPA).

Fauna salvaje de Q. Roo ¿Qué hacer si te encuentras con un jaguar [Foto: Procuraduría de Protección al Ambiente (PPA)]

Recuerda que es importante llamar a las autoridades y en caso de no tener respuesta, existen otras asociaciones a las puedes consultar cómo Jaguar Wildlife Center A.C., que trabajan en pro de la conservación de la fauna silvestre y el medioambiente del estado.

