Acapara Federación recursos que generan bellezas de Cozumel

Gustavo Villegas/SIPSE

COZUMEL, Q. Roo.- Las bellezas del Parque Marino Arrecifes de Cozumel (PMAC) generaron ingresos por 13 millones 813 mil 633 pesos, durante 2019, aunque todo se fue directo a la Federación, sin que dejara nada para el sitio.

Brenda Hernández Hernández, representante de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) en la Isla de las Golondrinas, confirmó que del dinero que se obtuvo por la venta de 343 mil 624 brazaletes, el Parque Marino no tuvo algún reembolso.

Los beneficios económicos generados a la Federación por el sitio pasado, el año pasado, fueron superiores a los 12 millones 073 mil 423 pesos que consiguieron durante 2018.

La reserva tiene una superficie marítima-terrestre de 11 mil 987 hectáreas, mientras que el monto de ingresos que deja es el segundo en importancia a nivel nacional, superado únicamente por la derrama económica del Cañón del Sumidero, en el estado de Chiapas.

En el año 2017, Cristopher Arturo González Baca, entonces director del PMAC, dio a conocer a este medio de comunicación que los ingresos económicos que captan en Cozumel, servían para el mantenimiento y operación de otras Áreas Naturales Protegidas (ANP) de la Península de Yucatán y el territorio mexicano, que no generaban ingresos.

Aunque no estableció el monto del presupuesto de operación que se le asigna cada año al PMAC, dijo que desde su creación en el año de 1996 hasta el 2018, no reciben otros ingresos que no sean los contemplados en el presupuesto normal.

Agregó que esto sucede en todas las ANP del país y que para este 2020 se van a recibir 30 mil pesos adicionales a su presupuesto, dinero que se asignará para pintura y combustible.

De acuerdo con información de la Conanp, el cobro de derechos por uso, goce o aprovechamiento recreativo de las ANP’s tiene como fin apoyarlas en la operación, infraestructura y sostenibilidad financiera.

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) administra actualmente 182 ANP’s de carácter federal que representan 91 millones 852 mil 351 hectáreas. De este total 21 millones 886 mil 691 hectáreas corresponden a superficie terrestre y 69 millones 458 mil 748 en superficie marina.