Enfrentan adversidades por fe y devoción a la virgen

Jesús Caamal/SIPSE

FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. Roo.- Antorchitas guadalupanos, por devoción y fe, enfrentan adversidades naturales como el tiempo y accidentales, para cumplir con sus propósitos y promesas de sus creencias religiosas que le guardan a la “Virgen de Guadalupe”.

El municipio de Felipe Carrillo Puerto cada año es centro de encuentro y cruce de centenas de personas devotas que vienen de diversas partes de la península de Yucatán (Campeche, Yucatán y Quintana Roo) para llegar a otras lugares del estado o fuera, para venerar a la “Madre de México”.

Durante el transcurso del primero al 12 de diciembre, se ha podido apreciar grupos de feligreses que arriban al municipio con bicicletas o caminando, todos acompañados con una antorcha, cuadros de la virgen o inclusive pequeñas capillas, además con vestimentas propias y alusivas a su recorrido.

Lucía Che Pool devota de la comunidad de Tzitas, Yucatán, expresó que a pesar de las dificultades o problemas que puedan pasar durante su andar como accidentes, frío, enfermedades, entre otras, dijo que lo tienen que enfrentar y procurar llegar a su destino con bien.

“Sabemos muy bien que estamos expuestos a muchas cuestiones que no están en nuestras manos, pero al salir de nuestra comunidad lo primero que hacemos es encomendarnos a Dios y a nuestra virgencita que nos cuidan, nos protejan en todo nuestro trayecto para llegar sanos y salvos”, expresó.

Arturo Canche Puga de Dzitnup, Campeche, agregó que es una actividad que viene realizando hace cinco años como parte de sus promesas religiosas y devotas, confirmo que si ha pasado por problemas mínimos y son de carácter técnico, es decir, se les descompone sus vehículos de avanzada, sus bicicletas y cosas de ese aspecto.

“Gracias a Dios hasta hoy no hemos pasado por problemas mayores, en donde estén expuestos nuestras vidas, sabemos que existe una posibilidad pero hasta ahora no y eso me hace creer aún más en lo que hacemos, porque se evidencia la protección de nuestra virgencita”, sostuvo, el entrevistado.