Cortes de energía provocan problemas en suministro de agua

José Chi/SIPSE

FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. Roo.- Los apagones de energía eléctrica que se presentaron esta semana en el municipio de Felipe Carrillo Puerto propiciaron un fallo en el suministro de agua potable en las colonias populares del municipio.

Manuel Jesús Aguilar Be gerente de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) de Felipe Carrillo Puerto indicó que cuando se presentan problemas con la energía eléctrica, esto genera que las bombas dejen de funcionar, ocasionando que las tuberías que proporcionan el líquido se queden sin agua, para llenarse en un 100%, luego de volver arrancar se necesita más de una semana.

“Los apagones que hubo en la ciudad fueron aproximadamente tres y duraron de media a una hora, eso afectó bastante al sistema de distribución de agua potable; sin embargo, se pone el un gran esfuerzo para brindarles un buen servicio a la ciudadanía, como encargado me doy a la tarea de atender la queja de los ciudadanos, también les explicamos el por qué se presentan algunas situaciones, como la presión del agua, que no tengan agua entre otras circunstancias”, dijo.

Indicó que el personal está atendiendo el mayor número de quejas que se presentan en el municipio, “conocemos y sabemos los problemas que enfrenta la ciudadanía, veremos la manera de ir reduciendo ese tipo de situaciones”.

María Tuz Poot, habitante de la colonia Martínez Ross, dijo que constantemente el agua no llega a su domicilio y si llega no tiene fuerza, para llenar una cubeta de agua de 30 litros aproximadamente dura entre 20 a 25 minutos, añadiendo que no todo el día hay agua.

“Fui a las oficinas de CAPA y me dijeron que atenderán mi solicitud, espero así sea, mi familia está a la espera de no seguir sufriendo por no tener agua, uno de los problemas que se tienen es al momento de lavar la ropa, esta se acumula y cuando se lava sólo lo necesario, preferimos almacenar agua para poder asearnos diariamente y con este calor uno quiere echarse agua varias veces, pero eso no se puede”, dijo.

Luisa Tun May, de la colonia Juan Bautista, comentó que sufrieron de carencia de agua dos días, esto después de que se presentó la falta de luz por horas en Carrillo; sin embargo, a veces sufren de agua, recalcó que siempre están preparados y mantienen una cisterna llena de agua, argumentó que “una persona precavida vale por dos”.