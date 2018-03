Largas filas en cajeros automáticos de Carrillo Puerto

José Chi/SIPSE

FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. Roo.- Un centenar de cuentahabientes del municipio de Felipe Carrillo Puerto se aglutino el día de ayer, desde temprana hora a los 10 cajeros que existen en todo el municipio para poder retirar efectivo y no quedarse sin dinero.

Luis Ortiz mencionó, algunas dependencias y bancos no trabajan jueves o viernes por eso la mayoría de las empresas adelantaron el pago de sus empleados, es por eso que mucha gente está realizando alguna transacción en su banco correspondiente, aprovechan a retirar

para disfrutar de la semana mayor.

“En la mayoría de los cajeros he visto largas, todos quieren alcanzar a cobrar, desde el día miércoles comencé a ver movimiento, fui a comprar a una tienda y como ahí tienen dos cajeros en uno ya estaba la fila de gente, el cajero de Banorte no tenía nada de gente”.

Alejandra Gómez Ku, mencionó que dónde sí habían presentado ciertas fallas fue en el cajero ubicado a un costado del palacio municipal, “constantemente falla, por fortuna no me ha dejado mal, pero la semana pasada a varias personas no les entregó su retiro, tal vez no tenía dinero o quien sabe el detalle que les aparecía que habían recibido su efectivo, como a cuatro personas les paso lo mismo, tal vez por las fechas demasiada gente está acudiendo a retirar o a realizar alguna transacción. A mi desde el miércoles por la tarde me pagaron”.

“Hoy solo vine a retirar el resto ya son tres veces que vengo, pero hay cola y me vuelto a retirar, recurrí a otro cajero que está dentro de una tienda de servicios, pero igual se encontraba la cola, pero al fin pude retirar en este del centro”.

Limber Dzul Chi, mencionó que hizo como una hora para poder realizar una transacción en el banco está abarrotado, pero tuve que esperar debido a que mañana no laboran, mucha gente se quejaba del tiempo, tenemos que entender, es por los días es muy raro que se saturen bueno al menos en Carrillo en lugares como Chetumal si he visto que constantemente se encuentran llenos, hace unos momento me quite y seguía llegando gente espero puedan realizar sus acción porque cierran a las cuatro de la tarde, había un poco más de treinta personas en turno, esta vez sí perdí algo de mi tiempo en el, pero todo es parte del show”.