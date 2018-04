Carrilloportenses desprotegidos ante comercio abusivo

José Chi/SIPSE

FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. Roo.- Los consumidores de Felipe Carrillo Puerto exigen que haya una representación de la Profeco en el municipio, porque están a merced de los proveedores, en general, particularmente de las cinco estaciones de servicios de combustible.

Lizbeth Canul, ama de casa señaló que la gasera varía los precios constantemente, sin notificación previa, ni publicación en sus unidades o sus oficinas.

“Desgraciadamente no podemos hacer nada, tenemos que aceptar el producto que nos ofrecen las empresas, somos cientos de habitantes del municipio que estamos siendo afectados de distintas maneras, el precio de la gasolina sigue incrementando en estas últimas semanas subió como treinta centavos, a parte no ofrecen el litro completo, uno

como lo necesita tiene que aceptar”.

Josué Ek, automovilista mencionó que es urgente que haya quien vigile y regule precios no

solo de mercados, sino también de las gasolineras porque no dan litro de litro y no tienen dónde denunciar.

Por su parte, Miguel Estrella Uc, vendedor de agua refirió, aunque no quiera tengo que aceptar lo que sirven todos los días a temprana hora tengo que ponerle más de 500 pesos de gasolina a mi camioneta, transito diferentes puntos de la ciudad, de ocho de la mañana a cinco de la tarde a veces tengo que comprar más gasolina, en estos últimos dos años no he visto que venga personal de la Profeco a verificar que nos atiendan bien o tal vez pasan en otro momento pero llevo más de cinco años recurriendo a distintas gasolineras.

Lizbeth Ek, mencionó que algunas gaseras no sirven por completo el gas butano, no hay manera de comprobar que el tanque realmente tenga los veinte kilos de gas, en mi caso es el tamaño que tengo a veces prefiero decirle a mi esposo que lo lleve a llenar, pero es lo mismo pagas 20 kilos y solo te sirven 18.5 se excusan, es lo que marca la máquina, en fin, por donde nos volteemos nos afectan, compras al camión tú tanque tal vez ni tenga lo que indica, ni manera, por desgracia si llegáramos a detectar una anomalía, no tenemos a quien recurrir para pasar la queja, en el municipio no hay oficina ni algún módulo de la Profeco que nos pueda asesorar.

Carrillo Puerto es un lugar grande y sigue creciendo creo es necesario tener una oficina donde una pueda acercarse e informar lo que pasa con algunas empresas, hasta donde sé no hay, si hay quien sabe dónde.