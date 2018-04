Buscan vender sandía en la zona norte de Q. Roo

José Chi/SIPSE

FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. Roo.- Los productores de Sandía en Felipe Carrillo Puerto buscan mercado en la zona norte del Estado, Luis García Laínez productor informó que invirtió 25 mil pesos entre semilla, fertilizante, sistema de riego y mano de obra, espera comercializar y colocar su producto a siete pesos el kilo para obtener siete mil pesos por tonelada.

Mencionó que desde el momento que siembra la semilla comienza la contabilización de los días, aplicando las técnicas y los fertilizantes adecuadamente en quince días la mata debe estar de un metro la guía, normalmente sin usar productos químicos la mata comienza a crecer en un mes.

“Lo que busco es lograr desarrollar la planta lo más pronto posible para poder obtener las toneladas de fruta que se necesite, en mi caso sembré una hectárea, tengo contemplado obtener 60 toneladas de producto, económicamente se estaría obteniendo de la venta de la fruta 420 mil pesos, afortunadamente ya tengo comprador es de la ciudad de Cancún”.

Mencionó que hay algunos productores que tienen miedo a invertir debido a que se mal asesoran, las tierras de la zona maya son excelentes para el cultivo de sandía, comentó que hay que saber aprovechar bien los espacios donde se realiza la siembra.

Explicó que sembró maíz entre el sembradío de sandía, eso me sirve para atraer a la plaga si se llegara a presentar, atrayéndola a la planta de maíz es más fácil combatirla, para poder lograr que una siembra de al máximo su producción se tiene que estar al pendiente del crecimiento, usar las medidas correctas de fertilizantes y es su caso vitamina la planta.

“No hay que tener miedo a sembrar, he escuchado comentarios de que por estas tierras no se produce el melón chino, sin embargo, yo lo sembré y ya empezó a crecer la fruta, poco a poco voy experimentando diferentes técnicas de sembrado, constantemente me actualizo en el área de agricultura, uno como productor debe conocer al 100% las actividades que realiza”.

Tengo varios proyectos que próximamente estaré realizando el ámbito de la agricultura es grande, solo es cuestión de decidirse para realizar las acciones de siembra, no hay que tener miedo estamos en una zona de tierra muy fértil y se debe saber explotarla, pero también no hay que excedernos en los productos químicos para no dañar la tierra, añadió.