Por no contar para sus sueldos, cierran taller de artes plásticas

José Chi/SIPSE

FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. Roo.- Después de 30 años, la Casa de la Cultura, dejará de contar con el Taller de Artes Plásticas y Manualidades Infantil en Felipe Carrillo Puerto pues el profesor, quien durante 17 años brindó sus servicio fue requerido por la Oficialía mayor.

Enrique Palomo, encargado del taller, informó a través de Whasapp, se le envió la imagen de un documento, donde se le requiere su presencia en Chetumal.

“Por más de 17 años he brindado mi servicio como maestro de artes plásticas en esta localidad, esta semana me llegó por whasapp, la imagen era un documento donde me informaban mi cambio hacia la ciudad de Chetumal, no es justo que ante esta situación me informen por medio de un mensaje, creo que esa no es una manera formal de dar a conocer ciertas cosas”.

Indicó que en diciembre del año pasado, a él y a cuatro talleristas más, les solicitaron sus documentos, pensaron que se trataba de algún requerimiento extra por parte de la Casa de la Cultura.

Sin embargo, la sorpresa fue que ya pertenecen al Instituto de Cultura y las Artes (ICA), y ahora debían presentarse ante la Oficialía Mayor de Gobierno.

“Hace un tiempo atrás nos informan que pertenecemos a Oficialía Mayor, posteriormente me entero de mi cambio y acudí el día viernes a las oficinas de la Secretaría de Turismo que es donde se presenta mi cambio, solicitó información, pero en ese momento no se encontraba el responsable, seguidamente me dirigí a las oficinas de oficialía para obtener alguna respuesta”.

El entrevistado refirió que al llegar al lugar y preguntar lo referente a su situación le respondieron que el ICA no contaba con el suficiente recurso para pagarles, por ese motivo ellos habían pasado a ser parte de la Oficialía Mayor y que cuando ellos necesiten mi servicio en algún lugar estaban con la facultad de realizar su traslado.

Enrique Palomo, refirió que no es justo lo que están haciendo, pareciera que quieren obligarme a renunciar con dos mil pesos que es lo ganaría no tendría ni para pagar la renta ni mis necesidades básicas, lo que buscan es no liquidar conforme a la ley por eso están orillando a renunciar voluntariamente, el día de ayer acudí a la Casa de la Cultura para informarle a la directora de lo ocurrido.

“Se le hizo fácil lavarse las manos, no abogar por mí y responderme que ella no puede hacer nada debido a que nosotros pertenecemos a otra área, nosotros en ningún momento firmamos alguna aceptación del cambio, también peligra el taller de maya, por cierto, una ocasión la mayoría de los maestros discutimos con la directora porque no tiene tacto al decirte las cosas”.

Por su parte, la Karina Sala Ríos directora de la Casa de la Cultura dijo que ella apenas se enteró y que no podía hacer nada debido a que la orden vino desde arriba y el pertenece a otra área.