Betanzos Jr. cosecha triunfos en Monterrey

Ángel Villegas/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Fernando Betanzos Jr. continúa ‘robando cámara’ en 2017. En esta ocasión, demostró su calidad en Monterrey, donde se adjudicó el triunfo en siete de sus ocho pruebas.

“Fui a competir al Estatal de Monterrey, gané en 50, 100 y 200 dorso, además de 200, 400, 800 y 1,500 libres. Me fue bastante bien, hice tiempos muy cercanos a los mejores que he realizado en alberca. Eso es bueno porque no he competido en esta modalidad, quiere decir que me irá mejor en mi prueba, que es aguas abiertas”, confió el tritón.

Tras su éxito en la Sultana del Norte, actualmente se prepara para el Estatal de Natación, a celebrarse este fin de semana, en el Colegio Boston.

“La finalidad de este certamen es dar tiempos para el Nacional, en Guadalajara, del 14 al 20 de diciembre. En mi caso, ya cuento con este requisito”, apuntó.

Al igual que en Monterrey, en Cancún tomará parte en los 50, 100 y 200 metros dorso, 50, 100, 200, 400, 800 y 1,500 libres, así como los 200 combinado.

“Ha sido un año muy bueno para mí, sin embargo, será mejor en los próximos tres. El 30 de marzo ya tengo el Selectivo para Juegos Centroamericanos, en Puerto Vallarta. Va el primero y segundo del país”, comentó.